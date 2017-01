Cervera: "Achaco lo sucedido a la falta de fuerzas"

Serio, como no podía ser de otra manera, el entrenador del Cádiz empezó explicando el planteamiento del Valladolid. "Ellos pusieron una acción rara para lo que hacen otras veces. Pensamos que nos iban a crear más problemas, pero ese no fue el asunto. Pasaban medio campo y no creaban mucho peligro. El juego suyo ha sido bueno por el resultado. No nos han puesto en muchos problemas aunque no hemos sido capaces de hacer gol porque no estamos bien. Al equipo le veo falta de fuerza física, falta empuje. No ha sido un partido para que ganase algún equipo".

No vio Cervera poco orden en sus hombres al indicar que "el equipo no ha estado desordenado en el campo. El contrario, por ese desorden, no nos ha creado problemas. Al final lo que se buscaba era con Aitor y Álvaro llegar por la izquierda, y que Ortuño, Güiza y Santamaría pudieran rematarlas. Si ellos volvían que nos cogieran con cuatro atrás".

En cuanto al gol y al error de Cifuentes, dijo lo siguiente: "El partido viene definido por el gol, no por el fallo de Cifuentes. No me preocupa ese fallo porque de diez, para diez. Hay que matizar que todo viene marcado por el gol; el gol decide el partido, no el fallo".

Seguidamente, sorprendió al responsabilizar de lo sucedido a la fortaleza de sus pupilos. "Achaco lo sucedido a la falta de fuerzas. Cuando no puedes ir al ataque te quedas atrás porque no te ves bien físicamente. En la salida de balón desde atrás no somos el equipo más virtuoso, y de la otra manera lo llevamos bien. Como no hemos tenido la ida y vuelta, queremos venir atrás y jugar al costado. Los jugadores están cogiendo el ritmo pero no me gusta que se juegue así".