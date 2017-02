Carpio aparca los temores pensando en el Numancia

Al acabar la sesión de entrenamiento, Javier Carpio pasó por la sala de prensa de las instalaciones de El Rosal. Un momento que los medios aprovecharon para preguntarle por su estado, las sensaciones del equipo, lo que espera del choque en Soria y por su opinión de la clasificación con la segunda vuelta ya bien avanzada.

El lateral derecho asegura que el ritual es el mismo. "Hemos trabajado igual que todas las semanas y tenemos en mente hacer las cosas bien en Soria para regresar por la senda de la victoria, que es lo que deseamos", añadiendo que "estoy satisfecho tanto a nivel individual como colectivo; lo más importante es el grupo para que todo salga bien".

Dice que "es un rival difícil", pero ve clave "aprovechar nuestras oportunidades"

Carpio sabe que es un privilegiado por la fe ciega que muestra el entrenador en él, pues es fijo en todas las alineaciones. "Cuando uno se encuentra bien físicamente puede ayudar al equipo, además tengo la confianza del entrenador. Pero en el fútbol no te puedes relajar porque la competencia existe y es buena. Trabajo con gran ilusión y deseo continuar así en el fútbol. El grupo es magnífico".

El zaguero no cree que cambie nada por tener que hacer frente ahora dos salidas consecutivas. "Ha tocado así y así hay que afrontarlo. Sabemos el trabajo del entrenador y el Cádiz no esconde nunca nada. Iremos a por la victoria a los dos campos porque es nuestra obligación". Del Numancia, dijo que "es un rival que se me da mal". "Bastante difícil y no le tenemos miedo. A partir de ahí, intentaremos aprovechar nuestras oportunidades para sacar un buen resultado".

Para acabar, se le preguntó por los históricos que sufren en la zona baja de la tabla. "La Segunda empieza a apretarse por todos lados. Hay equipos que se están jugando mucho y todo es mucho más complicado. Por abajo hay equipos con presupuestos importantes y están metidos en una dinámica bastante mala".