El Cádiz responsabiliza a Diego García de la desaparición de actas del Consejo

Los líos institucionales que han marcado el día a día del Cádiz durante la mayor parte de las temporadas de la presente década no dejan de deparar sorpresas, muchas de ellas surgidas a raíz de los diferentes contenciosos judiciales provocados por la polémica subasta del paquete mayoritario de acciones que permitió a Locos por el Balón hacerse con el mando de la sociedad anónima deportiva.

Uno de los hechos objetivos menos justificables fue el de la inexistencia del obligatorio libro de socios, circunstancia que hizo correr ríos de tinta en los momentos más candentes. Pero la desaparición de documentos legales no queda ahí.

Como consecuencia del pleito de responsabilidad personal abierto contra Florentino Manzano, Gabriele de Bono y Alessandro Gaucci al ser nombrados en la pieza de calificación del concurso de acreedores como los causantes del empobrecimiento económico del club, el abogado del primero de ellos pidió a través del Juzgado de lo Mercantil que se le facilitaran determinadas actas del Consejo de Administración correspondientes a las campañas 2012/13 y 2013/14. En teoría, esas actas podrían convertirse en un elemento importante para la defensa de esas tres personas.

Pues la respuesta del Cádiz CF al Juzgado de lo Mercantil, fechada el jueves, no tiene desperdicio. Se le informa de que "el libro de actas correspondientes al periodo expuesto no obra en poder de este club, ya que quien fuera secretario del órgano de administración durante dicho periodo, sr. García Juan (Diego García), no hizo entrega de esos documentos cuando cesó en su cargo, y sin que a día de la fecha lo haya verificado pese a haber sido requerido a tales efectos".