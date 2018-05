Álvaro Cervera: "Estoy convencido de que ganaremos en Granada"

El entrenador del Cádiz ha lamentado el empate cosechado con el Tenerife en tiempo de prolongación, pero se ha mostrado convencido de que el equipo ganará en Granada en la última jornada y con ello se clasificará para el play-off de ascenso. "Ha sido una pena. Hemos tenido dos o tres ocasiones, hemos marcado una y al final, en una acción por despiste o por acierto de ellos, nos han marcado", ha resumido, asegurando que los jugadores no sabían que con la victoria tenían plaza segura entre los seis primeros. "No lo sabía yo en el banquillo, imagino que en el césped tampoco", ha confesado. Sobre la visita al Nuevo Los Cármenes, Cervera ha admitido que "el equipo no ha respondido igual fuera de casa, es verdad, pero tenemos 64 puntos y desde ya me voy a centrar en que ganemos en Granada. Es mi misión y estoy convencido de que lo conseguiremos".