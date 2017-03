Buena pinta

La estadística ejerce de fiel compañera del Cádiz en la batalla por acceder a la fase de ascenso, pero sin embargo no le favorece para nada en la pugna por intentar llegar a Primera División de manera directa. Los números no dejan de ser cifras indicativas. No aseguran nada aunque sí indican una tendencia que apunta a que el equipo entrenado por Álvaro Cervera tiene muchas posibilidades de finalizar el torneo de la regularidad entre los seis primeros si mantiene la línea de regularidad que marcó desde noviembre de 2016.

Desde que se implantó el modelo de play-off en Segunda División A en la temporada 2010/11 -ascienden los dos primeros de la Liga y el ganador de una final a cuatro- se han disputado seis campeonatos de Liga y el balance global refleja que 19 de los 24 equipos que en la 30º jornada estaban metidos los puestos de la parte alta de la clasificación mantuvieron sus posiciones de privilegio al final del torneo de la regularidad. Eso supone que el 79 por ciento, una amplia mayoría, no se bajó de la zona noble y entró en las eliminatorias en busca de la recompensa de la élite. Y nunca se dio el caso de que un equipo tirara por la borda siete puntos de ventaja, que son los que tiene el Cádiz sobre el séptimo -el Huesca-. La cosa pinta bien sin olvidar que hay equipos que se atascan cuando llega el sprint definitivo y otros que aprietan el acelerador y son capaces de meter la cabeza entre los elegidos. Todo está por hacer, aunque el Cádiz lleva el trabajo más avanzado que los rivales convertidos en perseguidores.

En la 2010/11, campaña del estreno del sistema vigente, Celta, Elche y Granada cumplieron una treintena de episodios instalados en la zona vip y de ahí no se movieron pese al baile de posiciones sin salir de los escalones de play-off. El Valladolid fue el que irrumpió en la recta definitiva al pasar de la 11ª a la séptima -le valió porque el Barcelona B, que no podía optar al ascenso, quedó tercero- aunque sólo tuvo que remontar tres puntos en una docena de jornadas. El Cartagena fue el que perdió esa última plaza. El que subió fue el Granada, que desde entonces está en Primera aunque tiene todas las papeletas para descender.

En el ejercicio 2011/12, Real Valladolid, Hércules y Córdoba no fallaron en el sprint definitivo y aguantaron arriba desde la 30ª jornada hasta la última. El Almería, que era quinto, terminó séptimo al ser superado por el sorprendente Alcorcón, que enjugó seis puntos de desventaja para meterse en el play-off. Fue el Valladolid el que ganó dos cruces y obtuvo el premio de formar parte de la élite del fútbol español.

En el curso 2012/13, los equipos que dominaban la categoría de plata después de 30 jornadas repartieron las plazas del play-off, aunque con una novedad. El Alcorcón perdió el segundo puesto -de ascenso directo- y bajó al quinto en un intercambio de posiciones con el Villarreal, que fue el que abrazó el éxito al remontar cuatro puntos. Almería, Girona y Las Palmas mantuvieron sus posiciones y el vencedor de las eliminatorias fue el primero de ellos.

En la temporada 2013/14, tres de los cuatro equipos ubicados arriba en la 30ª jornada de Liga disputaron la fase posterior. Fueron Sporting de Gijón, Las Palmas y Murcia y el que se cayó en esa ocasión fue el Recreativo de Huelva en beneficio del Córdoba, que remontó tres puntos, pasó del 13º al séptimo -de nuevo el filial azulgrana quedó tercero- y pese a ser el último en llegar fue el que se llevó el premio mayor.

En la 2014/15, Real Valladolid, Girona, Las Palmas y Real Zaragoza se agarraron con fuerza a los peldaños del play-off y nadie los sacó de ahí. Resistieron las 12 jornadas finales del torneo y si se contabilizó algún movimiento sólo fue entre ellos. El conjunto canario quedó cuarto, fue el más acertado en el momento definitivo y el que ascendió a Primera, división en la que se desenvuelve con soltura.

La 2015/16, la más reciente, fue la que experimentó más cambios entre la 30ª jornada y la última. Nástic de Tarragona y Córdoba fueron los únicos dos conjuntos de los cuatro que estaban colocados en puestos de play-off que disputaron las rondas por el ascenso. Zaragoza y Oviedo, quinto y sexto, se perdieron en el camin y los que entraron fueron Osasuna y Girona. Los navarros, que acabaron en Primera, estaban empatados con los dos anteriores y firmaron un mejor sprint. En el caso de los catalanes, levantaron cinco puntos y pasaron del 12º al quinto lugar.

Las perspectivas no son tan halagüeñas para el Cádiz en el caso de la pelea por el ascenso directo a tenor de las estadísticas de años anteriores. En esas seis campañas en las que subían de manera directa los dos primeros, los ocupantes de esas plazas más codiciadas en el 30º capítulo liguero lograron subir por la vía rápida salvo una única excepción en la campaña 2012/13 cuando el Alcorcón, que entonces marchaba segundo, acabó sexto y fue el Villarreal el que agarró al final ese puesto para regresar a la máxima categoría por la puerta grande. La diferencia entonces entre uno y otro a falta de 12 encuentros para el epílogo era de sólo cuatro puntos, la mitad de la ventaja que el Girona le lleva ahora al Cádiz.

En la 2010/11, Betis y Rayo Vallecano confirmaron las posiciones que tenían en la 30ª jornada, al igual que el Deportivo de La Coruña y el Celta de Vigo en la 2011/12 y el Eibar y el propio equipo coruñés en la 2013/14. En la 2014/15, Betis y Sporting conservaron las dos primeras plazas que ocupaban en el capítulo 30 y la pasada campaña, Alavés y Leganés tampoco se bajaron del trono.

La historia reciente demuestra que los equipos que están en lo más alto a estas alturas de la competición son los que suelen lograr el éxito, y eso que en ningún caso la ventaja nunca fue tan holgada como los ocho puntos de ahora entre el segundo y el tercero. Eso supone que para que el Cádiz cuente con alguna posibilidad de ascenso por el camino directo debería realizar un final de Luga inmaculado acompañado de un bajón considerable de un Girona que, pese a caer en su campo ante los de Álvaro Cervera, no ofreció malas sensaciones.