Brota sangre amarilla en el Reus

Fran Carbia Barrera no es un futbolista cualquiera del Reus Deportiu. Se trata de un jugador nacido en Tarragona, pero sus raíces son gaditanas porque de la ciudad que visitará el próximo fin de semana es buena parte de su familia. El centrocampista del conjunto tarraconense acudirá a un campo, el Ramón de Carranza, que no es nuevo para él porque en ocasiones lo ha pisado como espectador.

El ex amarillo Migue García y el barbateño Melli, en los rojinegros

Fran Carbia no es ex cadista ni gaditano de nacimiento, pero sus vínculos con la ciudad y el equipo están fuera de toda duda. Pero no es el único futbolista del Reus que resultará familiar al cadismo, pues en la plantilla que dirige Natxo González hay otros dos nombres que son conocidos. Por un lado se encuentra Migue García, el extremo o lateral zurdo que durante una campaña y media defendió el escudo cadista. Cedido por el Granada, Migue jugó de amarillo desde enero de 2014 a junio de 2015 hasta que recaló en el Racing de Santander y posteriormente en el Reus. También en el plantel del próximo rival está Juan Alberto Andreu Melli, histórico del Betis que en 2005 ganó la Copa del Rey y disputó por primera vez la Liga de Campeones con los verdiblancos.