Álvaro y la cara buena de la última derrota

álvaro García pasó ayer por la sala de prensa de las instalaciones de El Rosal, donde repasó la actualidad cadista refiriéndose al Tenerife y al UCAM de Murcia.

El extremo, uno de los fijos en el esquema de Álvaro Cervera, explicó que en la derrota del pasado domingo "no tuvimos las sensaciones habituales ya que no pudimos hacer el juego que queríamos". "El Tenerife demostró que es un gran equipo y nosotros debemos mirar al siguiente encuentro".

El utrerano cree que el Cádiz debe mantener su cara habitual, que es la que le está llevando a triunfar en el presente curso liguero. "Nuestro juego es difícil de contrarrestar porque tenemos las ideas muy claras. Quizás con esta derrota se valore más lo que estamos haciendo. No hay que olvidar que hemos estado jugando bastante bien y nuestros partidos te llevan al límite. Esa es nuestra filosofía".

Del UCAM, dijo que "lleva una buena racha y seguro que lo va a poner difícil, pero debemos pensar en lo nuestro y aprovechar que la próxima jornada hay enfrentamientos directos en la parte alta".

Su buen rendimiento no le hace creerse más de lo que es. "Yo soy la misma persona y porque me vaya bien no voy a cambiar mi pensamiento. Estoy rodeado de personas que me ayudan". Y admite que todavía tiene margen para dar mejor rendimiento. "Me queda mucho por mejorar, aunque es verdad que he perfeccionado diversos aspectos como la preparación de los partidos", finalizaba.