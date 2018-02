Álvaro García, a tope para un partido que "no es clave pero sí importante"

álvaro García, uno de los principales baluartes ofensivos del Cádiz, afirmó el jueves, una vez acabado el entrenamiento en la Ciudad Deportiva de El Rosal, el equipo está preparado para afrontar un encuentro relevante como es la cita contra el Real Oviedo que el sábado se disputa en el estadio Ramón de Carranza a partir de las seis de la tarde.

El extremo aseguró que "parece que el Oviedo nos tiene tomada la medida, pero estamos mentalizados porque sabemos que se trata de un partido importante". A su juicio, "no es el partido clave de la temporada", aunque subrayó su importancia al tratarse de un duelo "de cuatro puntos".

Parece que el Oviedo nos tiene tomada la medida, pero estamos mentalizados"

Una de las incógnitas es qué sistema de juego empleará el conjunto ovetense, porque "hay muchos equipos que cambian su forma de jugar ante nosotros", explicó el utrerano. "Estamos trabajando todas las formas, el míster nos ha dicho que va a ser difícil, el rival sabe que atacamos por la banda".

El zurdo ya se ha repuesto de un proceso gripal que mermó su rendimiento las última semanas. "Tuve un resfriado que no me dejaba respirar, lo pase mal durante varias semanas porque no podía entrar y me ahogaba mucho, pero ya lo he conseguido superar. Tras el partido contra el Lugo escupí sangre". Álvaro García está listo para encarar un partido de los que le gusta jugar a todo futbolista. "El míster siempre contó conmigo y estoy agradecido por el apoyo".

El Cádiz acumula tres jornadas consecutivas sin ganar, aunque no es algo que preocupe en el vestuario. El 11 del equipo amarillo indicó que "la categoría es muy complicada, todo está muy igualado. Somos muchos equipos y cualquiera puede ganar a cualquiera, es una tónica a lo largo de la temporada". No ocultó que "ahora nos cuesta más, pero con el trabajo seguro que volveremos a la senda que queremos. El Cádiz cuando está bien es capaz de ganar, pero cuando estamos peor no perdemos". En el mercado de invierno se incorporaron tres jugadores -Eugeni, Fausto Tienza y Jona- de los que se esperan que aporten su grano de arena, aunque paso a paso. "Adaptarse y coger el funcionamiento del equipo en el campo no es fácil", apuntó el veloz extremo.

Las especulaciones sobre la posible salida de Álvaro García en la ventana invernal acabaron el 31 de enero. "No ha tenido nada que ver con el verano. Se decían cosas, pero yo estaba tranquilo, estoy feliz en el Cádiz. Es normal que se escuchen muchas cosas en el mercado, pero tengo que estar centrado en lo mío y eso es lo que hago".