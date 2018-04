Álvaro García: “Si ganamos saldremos reforzados”

Más información La visita al Albacete, el domingo 6 de mayo a las seis de la tarde

Álvaro García es uno de los pilares fundamentales de un Cádiz que depende en buena parte de la velocidad de extremo. El utrerano es consciente de que el equipo tiene que dar un paso al frente y afronta con optimismo el futuro inmediato. "No hemos estado al nivel que queríamos, pero hay que aprender del último partido para mejorar lo que fallamos porque no fuimos nosotros mismos", expuso después del entrenamiento desarrollado el jueves en la Ciudad Deportiva de El Rosal.

"Todos los rivales nos conocen, saben nuestra manera de jugar, es una desventaja, pero en esta Liga ya no hay secretos, hay determinados rivales que nos pueden venir mejor por la manera de jugar. Todo los partidos son difíciles y el rival viene de una dinámica increíble", señaló sobre el Sporting de Gijón, que llegará al estadio Carranza con el cartel del líder.

El 11 del equipo amarillo no ve como una final el duelo contra el conjunto asturiano. "Aún no es el partido más importante, es un duelo que tiene importancia, pero no el que más. Si ganamos saldremos reforzados porque será una inyección de moral para el equipo y también para la afición. Se prevé una masiva afluencia de seguidores al Carranza, algo que Álvaro García valora de forma muy positiva. "Se ha hecho un llamamiento para que se llene y nos vendría de maravilla ve a todo el mundo animando más que nunca".

El zurdo alabó a su próximo oponente, convertido en el principal riuval a batir. "Lleva una gran dinámica, muy parecida a la nuestra en la primera vuelta. Estamos en un momento clave donde a todos nos cuesta ganar y lo están haciendo fácil".