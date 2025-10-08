A la venta los viajes del Imserso 2025-2026 en Cádiz: estos son los destinos más baratos para los jubilados

Día de mucho ajetreo este miércoles 8 de octubre en las agencias de viajes de Andalucía. Desde este fecha se comercializan en la comunidad autónoma los viajes del Imserso 2025-2026, la nueva campaña de turismo social con la que los jubilados pueden conocer distintos puntos de España y hacer rutas a módicos precios. El lunes pasado día 6 comenzó la comercialización de los viajes en las primeras 11 comunidades, quedando Andalucía y otras más pendientes de iniciar la venta este miércoles.

Aunque el coste de los viajes es asequible, la tabla de precios se actualiza cada temporada, otorgando un coste que varía en función del destino, de los días que dure el viaje y de si la estancia se realizará en temporada alta, media o baja. Para este año, los precios oscilan entre los 139,91 euros el destino más barato (una escapada de cuatro días y 3 noches por capitales de provincia en noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo y abril) y 564,72 euros (una estancia de 10 días y 9 noches en Canarias con transporte durante los meses de octubre, mayo y junio).

Precios de los viajes del Imserso para 2025-2026

Zona costera peninsular (Andalucía, Cataluña, Murcia y Valencia) con transporte

10 días y 9 noches: 309,22 euros (noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo y abril) y 409,22 euros (octubre, mayo y junio)

8 días y 7 noches: 244,04 euros (noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo y abril) y 344,04 euros (octubre, mayo y junio

Zona costera peninsular (Andalucía, Cataluña, Murcia y Valencia) sin transporte

10 días y 9 noches: 270,39 euros (noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo y abril) y 379,39 euros (octubre, mayo y junio)

8 días y 7 noches: 224,63 euros (noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo y abril) y 324,63 euros (octubre, mayo y junio)

Zona costera insular (Islas Baleares) con transporte

10 días y 9 noches: 353,37 euros (noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo y abril) y 453,37 euros (octubre, mayo y junio)

8 días y 7 noches: 285,29 euros (noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo y abril) y 385,29 euros (octubre, mayo y junio)

Zona costera insular (Islas Baleares) sin transporte

10 días y 9 noches: 270,52 euros (noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo y abril) y 370,52 euros (octubre, mayo y junio)

8 días y 7 noches: 224,36 euros (noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo y abril) y 324,36 euros (octubre, mayo y junio)

Zona costera insular (Canarias) con transporte

10 días y 9 noches: 464,72 euros (noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo y abril) y 564,72 euros (octubre, mayo y junio)

8 días y 7 noches: 378,75 euros (noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo y abril) y 478,75 euros (octubre, mayo y junio)

Zona costera insular (Canarias) sin transporte

10 días y 9 noches: 270,39 euros (noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo y abril) y 370,39 euros (octubre, mayo y junio)

8 días y 7 noches: 224,28 euros (noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo y abril) y 324,28 euros (octubre, mayo y junio)

Precio del Turismo de Escapadas en el Imserso 2025-2026