El tiempo en Cádiz | 15 de junio: Las máximas vuelven a bajar de los 30º

Este martes comienza con los cielos algo más nublados que el lunes y con las temperaturas máximas más bajas que días atrás. Así lo recoge la Agencia Estatal de Meteorología, que estima que los cielos permanecerán con nubes durante todo el día y los termómetros no superarán los 30 grados durante las horas centrales del día en las zonas de interior y la campiña jerezana. Para la Bahía de Cádiz, Aemet no espera que superen los 25 grados durante las horas de más calor. No obstante, la humedad relativa es alta, especialmente por la mañana, por encima del 80% en el litoral atlántico, lo que podría contribuir a que haya una mayor sensación de calor por el bochorno.

El viento sigue soplando flojo, de componentes oeste, y Poniente en el Estrecho, disminuyendo la intensidad ya por la tarde.

Tal como avanzaba este lunes Aemet, la provincia de Cádiz vivirá un cambio en lo meteorológico a partir de este miércoles, caracterizado por un aumento de la nubosidad y de la probabilidad de lluvia. El agua estará asegurada en más de un 90% para este jueves, especialmente por la mañana, aunque ya desde el día anterior sería posible que aparecieran ya las primeras gotas.

La posibilidad de lluvia no desaparece para los siguientes días, viernes, sábado y domingo, aunque sí es cierto que cae por debajo del 35%. Las temperaturas continuarán en los mismos registros, sin llegar a superar los 30 grados durante las horas de más calor.