El tiempo en Cádiz | 14 de abril: Continúa la alerta amarilla por Levante en el litoral

La Agencia Estatal de Meteorología mantiene activado el aviso amarillo por fenómenos costeros adversos en el litoral de la provincia de Cádiz. La alerta se mantendrá durante toda la jornada de este miércoles ya que se espera que sople viento de Levante con fuerza siete, ocasionalmente ocho, con rachas "muy fuertes". Por el momento, para el jueves no hay ningún aviso previsto en este sentido.

En cuanto al cielo, Aemet prevé una jornada de cielos nubosos en la provincia que tenderán a muy nubosos a medida que avance la jornada. La posibilidad de lluvia será muy alta durante prácticamente todo el día, disminuyendo ya a partir de la tarde aunque la probabilidad de precipitaciones no bajará del 75% en Cádiz y estará entre el 55-60% en el resto de la Bahía.

Es más que probable, además, que en el caso de que aparezca la lluvia, caiga con un poco de barro. Hay que recordar que está llegando al sur peninsular, y por lo tanto también a Cádiz, cenizas de un volcán que entró en erupción el pasado fin de semana en la zona del Caribe. De cualquier manera, lo expertos avisa de que las concentraciones de gas y ceniza disminuirán algo tocar el sur peninsular y que los niveles de concentración de dióxido de azufre no supondrán un peligro para la población.

@CopernicusECMWF Atmosphere Monitoring Service @ECMWF total column SO2 forecast initialized 10 April 12 UTC with assimilated #Sentinel5P obs showing #LaSoufriere 🌋 plume transport across Atlantic (assuming 500hPa injection height). Visualized by @Windycom https://t.co/WfAgw3vqA8 https://t.co/WvdpDM8U96 pic.twitter.com/34k0lAREux