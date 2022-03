El tiempo en Cádiz | 6 de marzo: Cielos despejados en la Bahía de Cádiz

El domingo se plantea mayormente despejado en la Bahía de Cádiz, o con algunas nubes altas. No ocurre así en el resto de la provincia, donde los cielos irán evolucionando a cubiertos por un frente procedente de Málaga. Al finalizar el día, el tiempo en Cádiz estará tapado en la práctica totalidad de la provincia. A pesar de ello, la Agencia Estatal de Meteorología no prevé lluvias, o al menos no una alta probabilidad de las mismas.

Las temperaturas registran leves subidas con respecto a las de ayer mientras que el viento sopla de componente sur, flojo en el interior, tendiendo por la mañana a variable flojo en toda la provincia.

La próxima semana, Aemet espera nuevamente días secos aunque los cielos puedan estar cubiertos. El lunes y el martes es cuando se registra mayor probabilidad de precipitaciones en la Bahía de Cádiz, pero apenas llegarán al 60% y con una lluvia, que de producirse, sería más bien escasa. Se esperan pocos cambios en las temperaturas los primeros días de la semana, pero a partir del jueves habrá una subida significativa que volverá a situar los termómetros por encima de los 20 grados durante las horas centrales del día.

El tiempo en Andalucía

Los cielos registrarán este domingo intervalos nubosos, más abundantes en el tercio oriental, área del Estrecho y litoral donde se esperan chubascos, ocasionalmente acompañados de tormentas, que pueden ser localmente fuertes y no se descartan chubascos, con carácter débil en el resto de la comunidad.

La cota de nieve irá subiendo desde 1.200 metros hasta 1.400-1.600 metros y las temperaturas tendrán ligeros cambios, salvo un descenso de las mínimas en las comarcas centrales, y de las máximas en el litoral mediterráneo, con heladas débiles en zonas altas del interior oriental y vientos variables flojos.

Mañana, se esperan cielos nubosos, con chubascos en la vertiente mediterránea, que pueden ir ocasionalmente acompañados de tormentas en el litoral y no se descartan chubascos débiles y dispersos en el resto de la comunidad.

La cota de nieve se situará en torno a 1.400-1.600 metros, con temperaturas con pocos cambios, salvo las mínimas, que ascenderán en zonas del interior occidental.

Habrá heladas débiles en cotas altas orientales, con vientos variables flojos, tendiendo a componente oeste y arreciando durante la tarde en la mitad occidental, que serán del noreste en el litoral extremo oriental.