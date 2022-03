El tiempo en Cádiz: Baja la probabilidad de lluvias y de calima en la Bahía

Los cielos de Cádiz poco a poco se van despejando después de una jornada de jueves de intensas lluvias en la provincia. La calima contribuyó a dejar una mezcla de agua y barro, aunque en menor medida que lo que se registró en otras provincias de Andalucía, o incluso en el Campo de Gibraltar.

Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología, en la Bahía de Cádiz la probabilidad de que se produzcan precipitaciones bajará hasta el 15-20% desde mediodía, por lo que también será menos probable que volvamos a ver este fenómeno. No ocurrirá lo mismo en el resto de la provincia, donde la posibilidad de precipitaciones se mantendrá alta hasta la tarde.

En cuanto al fin de semana, el sábado de presentará especialmente inestable, con una alta probabilidad de precipitaciones durante todo el día. Las temperaturas se presentan sin grandes cambios, con viento del este soplando, flojos en el interior.

La situación del domingo será bien distinta, con la inestabilidad limitada ya al aéra del Estrecho. Los más destacado por contra será la activación de la alerta amarilla en todo el litoral gaditano por Levante fuerza 7 al oeste de Tarifa y al sur de Trafalgar.

Jueves de calima en Cádiz

Aunque Cádiz no sufrió este fenómeno la semana pasada, las lluvias del jueves sí que dejaron algo de barro sobre la ciudad y algunas otras ciudades de la Bahía de Cádiz. La intensidad, no obstante, no fue la de otras capitales como Málaga y Granada, o incluso el propio Campo de Gibraltar, que sí vio teñido los cielos de un naranja más intensos que en los días anteriores.