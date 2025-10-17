Señales para detectar si tu hijo es víctima de acoso escolar y cómo son los protocolos en las escuelas

Detectar a tiempo si un hijo sufre acoso escolar puede marcar la diferencia entre un episodio pasajero y consecuencias graves para su salud mental. Al mismo tiempo, conocer cómo actúan los centros educativos a través de sus protocolos es esencial para exigir un entorno seguro. A continuación, se explica con claridad las señales habituales y el procedimiento escolar vigente en las escuelas de Andalucía.

Señales para detectar el acoso escolar

Según la Asociación Española para la Prevención del Acoso Escolar (AEPAE), el acoso escolar se distingue porque combina reiteración, intencionalidad, y un claro desequilibrio de poder. No basta con una agresión puntual: cuando los ataques se repiten (al menos tres veces) contra la misma persona, puede hablarse de acoso.

Estas son algunas de las principales señales de alerta:

Cambios drásticos en el comportamiento: un niño más introvertido, con irritabilidad o retraído. Miedo intenso a ir al colegio: excusas para no asistir, negación constante a salir de casa. Explosiones de ira o llanto sin motivo aparente. Problemas de sueño: insomnio, pesadillas. Síntomas físicos frecuentes: dolores de cabeza, de estómago, vómitos sin causa médica clara. Enuresis (hacerse pis involuntariamente). Bajo rendimiento académico: descenso en calificaciones, falta de concentración. Tristeza, ansiedad o aislamiento persistentes. Autolesiones o ideación suicida en los casos más extremos. Estrés postraumático si la situación se prolonga y el niño "normaliza" el maltrato.

Es clave tomar nota de cada incidente: quién lo hizo, cuándo, dónde, testigos, si el niño lo comentó, etc. Esa cronología servirá para confrontar los hechos ante las autoridades escolares.

También se utilizan herramientas psicológicas como test específicos (por ejemplo el test AVE o el TEBAE) para detectar la presencia de acoso cuando las señales son menos evidentes.

El protocolo escolar en Andalucía

En Andalucía, el protocolo de actuación para casos de acoso escolar está regulado por una Orden de 20 de junio de 2011. El acoso escolar se define como el maltrato verbal, físico o psicológico reiterado entre compañeros, con desequilibrio de poder y claro carácter continuado.

Fases principales del protocolo

1. Identificación y comunicación

Cualquier miembro de la comunidad educativa que detecte o sospeche un caso debe comunicarlo al tutor, al equipo de orientación o al equipo directivo. El receptor, a su vez, debe informarlo a la dirección del centro.

2. Actuaciones inmediatas

El equipo directivo, el tutor y la orientación coordinan una reunión para analizar los hechos y decidir los primeros pasos. Esta reunión queda registrada por escrito y se comunica a la Inspección de Educación.

3. Medidas de urgencia

Se adoptan medidas inmediatas para proteger al alumno afectado (por ejemplo separación del entorno conflictivo) y aplicar medidas cautelares al agresor si es pertinente.

4. Comunicación a las familias

Con discreción y cuidado, el centro informa a los familiares involucrados de lo ocurrido y de las medidas adoptadas.

5. Estudios y recogida de información

El equipo directivo recopila datos de distintas fuentes: observaciones en el aula, entrevistas con alumnos, consulta con orientación, contraste de testigos. Se elabora un informe final.

6. Medidas disciplinarias y correcciones

Tras analizar la información, la dirección aplica las medidas sancionadoras o correctivas previstas en el plan de convivencia del centro. También se trabaja con el alumno agresor mediante estrategias educativas y acompañamiento psicológico si procede.

7. Comunicación a la Comisión de Convivencia e Inspección

El informe final y las medidas adoptadas se elevan a la comisión de convivencia del centro y a la inspección educativa.

8. Seguimiento

La Inspección educativa asume la supervisión del caso y del cumplimiento de las acciones decididas. Se realiza un seguimiento periódico de la situación del alumnado implicado.

Además, se definen actuaciones específicas para cada involucrado: la víctima (apoyo psicológico, acompañamiento emocional), el agresor (educación conductual, sanciones) y los observadores (sensibilización, mediación entre iguales).

Una niña se suicida en Sevilla tras sufrir acoso escolar

Sandra Peña era una menor de 14 años que el pasado 14 de octubre decidió quitarse la vida porque no aguantaba más el acoso escolar que estaba sufriendo. La joven y su familia habían denuncia hasta en dos ocasiones que estaba sufriendo esto en el centro escolar y en ninguna de las dos ocasiones, el centro respondió de ninguna manera ante esta situación de injusticia.

Los insultos eran constantes y la joven estaba desesperada, a pesar de haber estado en tratamiento psicológico la situación de estrés y ansiedad era tal que comenzó a autolesionarse. La joven finalmente puso fin a su vida porque no encontraba otra salida para terminar con el dolor que estaba padeciendo. La familia de la víctima está muy dolida con el centro porque no actuvaron el protocolo de acoso.