Cuidado con el 'regalo' sorpresa en el buzón de un smartwatch o unos auriculares, puede acabar mal

Abrir el buzón y encontrar un paquete inesperado siempre es una sorpresa agradable. Sin embargo, cuando el remitente es desconocido y no hay certeza del motivo de ese envío, se puede empezar a dudar cuanto menos. Y si, además, el contenido es un objeto caro como un reloj inteligente o unos auriculares, las sospechas son lógicas.

La División de Investigación Criminal del Ejército de Estados Unidos alerta de un fraude relacionado con estos envíos disfrazados de 'regalos'. Según este organismo, estos contienen un software espía que tienen como fin robar información personal de los receptores. Así que recomiendan que no se pongan en funcionamiento estos aparatos electrónicos para evitar que la privacidad esté en peligro.

Al mismo tiempo, añaden en un tuit que estos podrían contener algún tipo de malware que pueda conectarse automáticamente a través de la red wifi o en dispositivos cercanos.

There have been incidents of military personnel receiving D18 Smart watches in the mail. Concerns are the watch can be used as a tool to gain personal information from individuals & cause a significant Info/Op security threat to the @DoD and its members. @USArmy @RealAFOSI pic.twitter.com/OWHQ1KEVbJ