¿Quién actúa hoy viernes 16 de agosto en el No Sin Música?

Segunda jornada de festival No Sin Música en el muelle de Cádiz, tras la puesta de largo de la mano de Marea de este jueves. La noche del viernes será larga e intensa, con nueve grupos en cartel: cinco de ellos en el escenario principal (Brugal) y cuatro en el secundario (Diputación de Cádiz). Vetusta Morla y Rozalén son los principales reclamos de una jornada que se alargará hasta casi las cinco de la madrugada.

Depedro

20.00 a 21.00 horas | Escenario Brugal

Se trata del proyecto personal de Jairo Zavala, cantante y guitarrista ligado a grupos como Amparanoia o Calexico. En 2007 comenzó su carrera en solitario con el apoyo de Vetusta Morla y en 2008 publicó su primer disco, 'Depedro'. Desde entonces ha lanzado cinco álbumes más, 'Nubes de papel' (con Chilla que tiemble, 2010), 'La increíble historia de un hombre bueno' (2013), 'Casualidades' (Con Los coronas, Calexico y Santi Balmes, 2013), 'El pasajero' (2016) y 'Todo va a salir bien' (2018).

Barathon Lane

21.00 a 21.30 horas | Escenario Diputación

Banda de rock marroquí fundada en 2011 en Casablanca por cuatro músicos: Youssef Belmkadem (voz y guitarra), Ayoub Sahri (bajo), Youssef Eli Elidrissi (guitarra, teclas y acompañamiento) y Safouane Bentauet (batería). En 2016 lanzó su primer álbum, 'Lush', y actuó por primera vez en Europa con el apoyo de la Fundación Tres Culturas de San Fernando.

Rozalén

21.30 a 22.45 horas | Escenario Brugal

María de los Ángeles Rozalén Ortuño, conocida artísticamente como Rozalén, es una de las caras más conocidas del panorama musical actual. Cantautora y compositora, voz de numerosas bandas sonoras, ha editado tres álbumes además de haber participado en un sinfín de colaboraciones con artistas como El Kanka, Antílopez, Vanesa Martín, Pedro Guerra, Estopa o Ismael Serrano, entre otros muchos. 'Con derecho a...' (2013), 'Quién me ha visto...' (2015) y 'Cuando el río suena...' (2017) son sus álbumes de estudio, mientras que en 2018 publicó el recopilatorio 'Cerrando puntos suspensivos'.

Nixon

22.45 a 23.30 horas | Escenario Diputación

Grupo almeriense pujante en festivales, tras pasar este verano por citas como Granada Sound, Picnic Interestelar, Festival Gigante o Cooltural Fest antes de llegar al muelle de Cádiz con su tercer disco de estudio, 'Utopía'.

Vetusta Morla

23.30 a 1.00 horas | Escenario Brugal

La banda indie por escelencia en España, Vetusta Morla, es ya todo un fenómeno de masas. No por nada el pasado año logró reunir a 38.000 personas en Madrid, un hito propio de las grandes estrellas del rock y el pop internacional. Juan Pedro Martín Pucho (voz), David García El Indio (batería), Jorge González (percusión), Guillermo Galván (guitarra), Juanma Latorre (guitarra y teclado) y Álvaro B. Baglietto (bajo) forman parte de Vetusta Morla, un grupo que cuenta ya con cinco discos de estudio: 'Un día en el mundo' (2008), 'Mapas' (2011), 'Los ríos de Alice' (2013), 'La deriva' (2014) y 'Mismo sitio, distinto lugar' (2017).

Aurora & The Betrayers

1.00 a 2.00 horas | Escenario Diputación

Aurora García, una de las grandes voces de la música negra a nivel nacional, se ha consolidado en su proyecto junto a The Bretrayers, que forman Martín García y José Funko. Juntos han publicado ya tres discos, 'Shadows go away' (2014), 'Vudú' (2016) y 'Tune out the noise' (2018).

Second

2.00 a 3.30 horas | Escenario Brugal

Sean Frutos, Jorge Guirao, Nando Robles y Fran Guirao forman parte de esta prolífica banda de indie rock murciana, con nueve álbumes ya en su discografía. 'Private life' (2000), 'Pose' (2003), 'Invisible' (2006), 'Fracciones de un segundo' (2009), 'Demasiado soñadores' (2011), '15' (2012), 'Montaña rusa' (2013), 'Viaje iniático' (2015) y 'Anillos y raíces' (2018) completan su trayectoria.

Turmalina

3.30 a 4.00 horas | Escenario Diputación

Grupo surgido entre Cádiz y Sevilla y que recientemente publicó su segundo trabajo de estudio, 'Vértigo o victoria'. Ángeles Jiménez, Pablo Donato Pablos, Alejandro Martínez y Pablo García forman parte de una banda que en 2015 publicó su primer disco, 'Hasta que los pulsos paren'.

Elyella

4.00 horas | Escenario Brugal

La noche en el muelle de Cádiz acaba en el escenario principal de la mano del dúo de djs y productores Elyella. Espectáculo asegurado combinando música indie y electrónica de forma sorprendente.