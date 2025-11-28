Así quedará el sueldo de los funcionarios tras la subida pactada del 11% hasta 2028

El Gobierno y los sindicatos han cerrado un acuerdo plurianual que beneficiará a unos tres millones de funcionarios que actualmente trabajan en el país. El pacto se establece para un periodo de tiempo desde 2025 a 2028 y supone el incremento progresivo del salario de estos trabajadores hasta lograr que en 2028 la subida global haya sido del 11%. Para ello, se han establecido un cuadro de distribución según el cual el alza será del 2,5% para este año; del 1,5% para 2026, con un variable adicional del 0,5% vinculado a la evolución del IPC; del 4,5% para 2027 y del 2% para 2028.

La subida de este año, del 2,5%, se abonará en diciembre con efectos retroactivos desde el 1 de enero. Para 2026, lo que se ha acordado es un incremento salarial fijo del 1,5%, al que se añadiría medio punto más si la inflación a final de año iguala o supera la subida fija del 1,5%. En caso de ser así, ese 0,5% adicional se abonaría en el primer trimestre de 2027 con efectos retroactivos. El del 2026 es el único incremento que contará con una parte fija y variable, todos los demás serán exclusivamente fijos.

Aunque para el conjunto de 2025-2028 la subida pactada es del 11%, los sindicatos estiman que, por el efecto arrastre de los distintos incrementos salariales de cada año, el aumento salarial acumulado que experimentarán los empleados públicos en esos cuatro años podría llegar al 11,5%.

Así quedará el sueldo de los funcionarios

De acuerdo con las retribuciones actuales del personal funcionario de la Administración General del Estado (AGE), recogidas por el BOE en el Real Decreto-ley 4/2024, los empleados públicos españoles pasarían a percibir las siguientes cantidades:

El grupo A1 , el de mayor rango en la Administración General del Estado (AGE), pasaría de cobrar un máximo de 33.952,82€ a 35.310,93€ en 2026 —con una subida del 4%—; y 37.687,63€ en 2028, lo que supone unos 3.700 euros más al año al final del periodo

, el de mayor rango en la Administración General del Estado (AGE), pasaría de cobrar un máximo de 33.952,82€ a 35.310,93€ en 2026 —con una subida del 4%—; y 37.687,63€ en 2028, lo que supone unos 3.700 euros más al año al final del periodo Grupo A2 : de 31.823,76€ a un máximo de 33.096,71€ en 2026 y 35.324,37€ en 2028 (+3.500,61 euros)

: de 31.823,76€ a un máximo de 33.096,71€ en 2026 y 35.324,37€ en 2028 (+3.500,61 euros) Grupo B : de 30.142,74€ a 31.348,45€ en 2026 y 33.458,44€ en 2028 (+3.315,7 euros)

: de 30.142,74€ a 31.348,45€ en 2026 y 33.458,44€ en 2028 (+3.315,7 euros) Grupo C1 : de 28.190,94€ a 29.318,58€ en 2026 y 31.291,94€ en 2028 (+3.101 euros)

: de 28.190,94€ a 29.318,58€ en 2026 y 31.291,94€ en 2028 (+3.101 euros) Grupo C2 : de 26.380,08€ a 27.435.28€ en 2026 y 29.281,88€ en 2028 (+2.901,8 euros)

: de 26.380,08€ a 27.435.28€ en 2026 y 29.281,88€ en 2028 (+2.901,8 euros) Agrupación Profesional E: de 26.224,66€ a 27.273,65€ en 2026 y 29.109,37€ en 2028 (+2.884,71 euros)

Estas cantidades se han calculado teniendo en cuenta el salario más alto posible para cada grupo, entre las pagas ordinarias y el máximo complemento de destino. A esto habría que sumar los trienios y otros complementos específicos.

Otras mejoras alcanzadas en el acuerdo y que benefician a los funcionarios

Así, además de las mejoras salariales, el acuerdo con el Gobierno incluye: