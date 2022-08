¿Qué debes hacer si presencias un accidente de tráfico como el de Jerez?

El vehículo en sentido contrario que causó un accidente múltiple en la A4 a la altura de Jerez dejó 2 fallecidos y 7 heridos. En ese momento, otros tantos vehículos se cruzaron con el lugar de este fatal incidente y no es de extrañar que en algunos casos hubiese un bloqueo, que no se supiese qué hacer.

La DGT aconseja actuar de una manera determinada si se es testigo de un accidente de tráfico. Las máximas de Tráfico son protegerse a uno mismo primero, avisar a las autoridades y socorrer a los heridos. En una época como el verano, donde el número de vehículos en la carretera aumenta de manera ostensible, es necesario conocer cómo actuar de forma inmediata, sin vacilaciones.

Los pasos a seguir en caso de ver un accidente

El primer paso es proteger la zona. Por ello, en caso de presenciar un accidente, tendrás que echarte a un lado, estacionar y colocar rápidamente las señalizaciones. Estas son los triángulos y las luces de emergencia. Por supuesto, antes de bajar del vehículo, es necesario llevar un chaleco reflectante.

A continuación, habrá que telefonear a los servicios de emergencia 112, para advertir de la situación. En dicha llamada habrá que aportar el kilómetro exacto del accidente (calle, número o punto kilométrico). Además de eso, habrá que aportar todos los detalles significativos que sean de ayuda. También habrá que aclarar el número de vehículos accidentados, cuántas personas hay y si están heridas. A su vez, es de importancia aclarar si en el coche accidentado hay personas inmóviles y en qué condiciones se encuentra.

Una vez hecho todo esto, hay que socorrer a los heridos. En este punto, las autoridades ruegan a la ciudadanía que no se intenten actos heroicos. Pues es importante no mover ni intentar sacar de un lugar a personas heridas. Y si se trata de un motorista, no intentar quitarle el casco. Así que la persona que socorre, tan solo puede intentar tranquilizar. Y en algún caso extremo, practicar primeros auxilios, siempre que se tengan los conocimientos.