Este es el pueblo menos feliz de la provincia de Cádiz

Ubrique, en plena Sierra de Cádiz, ha sido señalado como el pueblo "menos feliz" de la provincia en el Sonneil Spain Happy Index, un informe que analiza la calidad de vida en los municipios españoles a partir de distintos indicadores. Con una puntuación de 71,32 sobre 100, aparece en el último lugar del ranking provincial, por debajo de una media que se sitúa en torno a los 80 puntos.

Aunque el término pueda sonar negativo, el estudio no mide la felicidad como emoción individual, sino como resultado de factores objetivos: accesibilidad a servicios, oferta de infraestructuras y proximidad a entornos de ocio o naturaleza. Bajo este prisma, Ubrique refleja los retos de los municipios de interior frente a los costeros o metropolitanos.

Qué mide el índice de felicidad municipal

El Sonneil Spain Happy Index se ha convertido en una herramienta de referencia para entender cómo las condiciones materiales afectan al bienestar percibido en cada localidad. Entre las variables que se analizan destacan:

La disponibilidad de centros escolares y sanitarios en el municipio.

en el municipio. La distancia a hospitales y servicios esenciales cuando no están en la localidad.

y servicios esenciales cuando no están en la localidad. La proximidad a playas, zonas verdes y espacios recreativos.

La conexión con carreteras principales y la cercanía al aeropuerto más próximo.

y la cercanía al aeropuerto más próximo. Otros factores complementarios, como la oferta cultural o el tiempo de desplazamiento a núcleos urbanos mayores.

Este enfoque ofrece una radiografía práctica: no mide estados de ánimo ni encuestas subjetivas, sino condiciones tangibles que impactan en el día a día de los vecinos.

Las carencias que penalizan a Ubrique

En el caso de Ubrique, el informe detecta varias limitaciones. A nivel educativo, los centros escolares disponibles son escasos, lo que obliga a muchas familias a desplazarse a municipios vecinos para determinados niveles. En sanidad, el hospital de referencia se encuentra en Villamartín y, en casos más complejos, en Jerez, lo que supone trayectos largos que pueden rondar la hora de viaje.

Tampoco la conectividad juega a favor. El aeropuerto de Jerez está a una hora por carretera, mientras que los aeródromos de Sevilla o Málaga se encuentran aún más alejados. Y cuando se trata de ocio, la situación tampoco mejora: las playas más cercanas, como Valdelagrana en El Puerto de Santa María o La Barrosa en Chiclana, requieren desplazamientos de entre una hora y cuarto y una hora y media.

A estas distancias se suman las limitadas infraestructuras de ocio dentro del propio municipio, lo que incrementa la dependencia de recursos externos.

No es un caso aislado: otros pueblos en la cola

Ubrique no es el único municipio serrano en la parte baja del ranking. Jimena de la Frontera (71,33) y Zahara de la Sierra (72,09) aparecen también entre los peor valorados. La explicación es similar: pueblos pequeños, alejados de hospitales, aeropuertos o grandes playas, lo que reduce su puntuación en la escala de bienestar.

El contraste es evidente con localidades de la costa gaditana, que cuentan con acceso directo al mar, hospitales más próximos y mejores conexiones viales. Estos factores disparan su valoración en el índice.

Una nota baja, pero no alarmante

Pese a aparecer como el "menos feliz" de Cádiz, la puntuación de Ubrique está lejos de ser preocupante. Un 71 sobre 100 sigue considerándose un nivel alto en comparación con municipios de otras provincias españolas, donde las notas pueden caer por debajo de los 60 puntos.

El estudio no cuestiona la calidad de vida subjetiva ni el arraigo de sus habitantes, sino que identifica áreas de mejora: transporte público, inversiones en educación y sanidad, y alternativas de ocio más cercanas.

Un reto para la sierra gaditana

La conclusión del informe es clara: los municipios serranos, aunque disfrutan de un entorno natural privilegiado, pagan un precio por su aislamiento. Reducir esas distancias mediante mejores infraestructuras y servicios podría equilibrar la balanza y elevar su posición en futuros rankings.

Para Ubrique, el desafío es aprovechar sus recursos locales y al mismo tiempo reclamar inversiones que mejoren la accesibilidad. Solo así podrá recortar la brecha con el resto de la provincia y dejar de ocupar el puesto de "menos feliz" en Cádiz.