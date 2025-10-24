La nueva normativa para patinetes eléctricos desde 2026: nuevos requisitos de circulación y posibles multas

A partir del 2 de enero de 2026, los patinetes eléctricos dejarán de ser un vehículo sin apenas control para integrarse plenamente en la normativa de tráfico. La nueva ley obligará a contratar un seguro, inscribir el patinete en un registro oficial y llevar una matrícula visible, además de cumplir con una serie de requisitos técnicos y de seguridad. Quienes no lo hagan se enfrentarán a multas de hasta 1.000 euros.

Un cambio que busca ordenar la movilidad urbana

En los últimos años, los patinetes eléctricos se han convertido en una alternativa de transporte rápida, económica y sostenible, pero también en fuente de conflictos y accidentes en las ciudades.

Con el objetivo de “poner orden en la vía pública” y garantizar la seguridad tanto de los usuarios como de los peatones, el Gobierno ha reformado la Ley de Seguros de Automóviles, que amplía sus obligaciones a los llamados vehículos de movilidad personal (VMP).

Hasta ahora, muchos de estos usuarios circulaban sin seguro ni identificación, lo que complicaba las reclamaciones en caso de accidente. Según algunos datos, los siniestros con patinetes eléctricos aumentaron un 23% en 2024, una cifra que ha llevado a endurecer la regulación.

Los nuevos requisitos que serán obligatorios desde 2026

La norma introduce varios cambios que afectarán directamente a quienes utilicen un patinete eléctrico de forma habitual. Estos son los principales puntos que entrarán en vigor el próximo año:

Seguro obligatorio : cubrirá daños personales y materiales a terceros.

: cubrirá daños personales y materiales a terceros. Registro y matrícula : los patinetes deberán inscribirse en una base de datos gestionada por la DGT y llevar una placa o etiqueta identificativa.

: los patinetes deberán inscribirse en una base de datos gestionada por la DGT y llevar una placa o etiqueta identificativa. Certificado de circulación : solo podrán circular los modelos homologados por la Dirección General de Tráfico.

: solo podrán circular los modelos homologados por la Dirección General de Tráfico. Requisitos técnicos: el vehículo deberá cumplir con límites de velocidad (entre 6 y 25 km/h) y peso, además de disponer de sistemas de iluminación, freno y señalización adecuados.

Equipamiento para usar el patinete / DGT

Además, a partir del 22 de enero de 2027, quedará prohibido circular con patinetes no homologados, por lo que los modelos antiguos podrían quedar fuera de uso si no cumplen la normativa.

Las sanciones: hasta 1.000 euros por incumplir la norma

El nuevo marco sancionador también endurece las multas. Circular sin seguro o sin matrícula podrá conllevar sanciones de hasta 1.000 euros, mientras que otras infracciones, como incumplir los requisitos técnicos o carecer de certificado de circulación, podrían costar entre 200 y 500 euros.

Las autoridades recuerdan que, además de la multa, el usuario será responsable de los daños que cause si su vehículo no está asegurado.

Qué implica para los usuarios

El cambio supondrá un nuevo escenario para quienes utilizan el patinete como medio de transporte diario. Habrá que asumir un coste adicional —el seguro podría situarse entre 20 y 100 euros anuales, según la cobertura— y realizar trámites como la matriculación o el registro.

Sin embargo, las autoridades defienden que la medida busca reforzar la seguridad y la convivencia urbana, ya que permitirá identificar cada vehículo y ofrecer protección a las víctimas de accidentes.

"El patinete deja de ser un juguete y pasa a ser un vehículo a todos los efectos", explican desde la DGT, que además trabaja en un nuevo reglamento para concretar los detalles técnicos y de homologación.

Pendiente de desarrollo y aplicación municipal

Aunque la ley estatal establece las bases, los ayuntamientos podrán añadir condiciones adicionales, como el uso obligatorio del casco, la edad mínima para circular o las zonas específicas de circulación y estacionamiento.

También será la DGT la encargada de publicar el reglamento técnico definitivo, que fijará los requisitos para la homologación de los modelos y el formato de las matrículas o etiquetas identificativas.

Un paso más hacia una movilidad urbana regulada

Con esta reforma, España da un paso importante para regular un medio de transporte que creció sin freno. A partir de 2026, quienes utilicen un patinete eléctrico deberán hacerlo bajo las mismas normas básicas que el resto de vehículos: asegurados, registrados y con responsabilidades claras.