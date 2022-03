Lo que debes tener en cuenta para la Renta si eres madre trabajadora y has estado en ERTE en 2021

En abril arranca la campaña de la Declaración de la Renta y todavía arrastramos la situación de ERTE que el pasado año desató la sorpresa en numerosas contribuyentes.

Por este motivo, desde la Agencia Tributaria hacen especial hincapié en la situación de las madres trabajadoras que durante el pasado año se encontraron en esta situación, concretamente en la deducción por maternidad, es decir para aquellas con hijos a cargo menores de tres años. Para estas mujeres, la deducción que se aplica en el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) puede alcanzar hasta los 1.200 euros, o bien 100 euros al mes por cada hijo, por cada mes.

Pues bien, para recibir esta ayuda, es necesario que la madre esté dada de alta en cualquier Régimen de la Seguridad Social. Pero si la persona trabajadora está en ERTE, no causa baja en la Seguridad Social, sigue ligado a la empresa, por lo que sigue cotizando. Sin embargo, esta situación sí afecta a la deducción por maternidad. La cuestión es que cuando una madre trabajadora ha sido incluida en un ERTE, su contrato está en suspensión. Por tanto, la trabajadora se encuentra en situación de desempleo total, a pesar de que siga dada de alta en la Seguridad Social por parte de la empresa y ya no pueden beneficiarse de esta ventaja fiscal. De modo que el requisito para poder aplicarse esta deducción ya no se cumple. Sí que siguen deduciéndose las mujeres trabajadoras en Erte parcial.

¿Cuánto se pierde?

En concreto, las madres de menores de tres años solo podrán deducirse la parte proporcional que corresponda al tiempo que hayan estado dadas de alta en la Seguridad Social o en la mutualidad, por lo que solo pueden deducirse el tiempo que no estuvieron en ERTE.

Esta situación no afecta a las familias numerosas, descendiente o ascendiente discapacitado

En la web de la agencia tributaria añaden que no puede deducirse por maternidad si se cobra la prestación o subsidio por desempleo o si estás en situación de excedencia voluntaria.