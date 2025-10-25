Lucía Galán, pediatra: "Los niños no se resfrían por caminar descalzos"

Cuando los niños comienzan a ir a la escuela infantil, las familias se enfrentan a un escenario que suele resultar agotador: mocos, tos, fiebre, otitis, gastroenteritis… Un ciclo que parece no tener fin y que despierta una duda recurrente en las consultas de pediatría: “¿Es normal que mi hijo enferme tanto?”. La pediatra Lucía Galán, conocida como Lucía, mi pediatra, lo tiene claro: sí, es completamente normal.

El sistema inmune "se entrena" en la infancia

Según explica la especialista, durante los primeros años de vida el sistema inmunitario del niño está en pleno proceso de maduración. Al comenzar el colegio o la guardería, el pequeño entra en contacto con una enorme cantidad de virus y bacterias desconocidos. Ese contacto continuo es, precisamente, lo que permite a su organismo desarrollar defensas y crear memoria inmunológica.

Los estudios indican que los niños escolarizados enferman hasta tres veces más que los no escolarizados, con una media de entre seis y ocho infecciones leves al año. "Y hablamos de niños sanos, sin alteraciones inmunológicas", aclara Galán. Por eso, ese primer curso suele venir acompañado de más de un catarro, alguna otitis y varios episodios de fiebre.

Aunque el cansancio de los padres sea comprensible, lo habitual —según la pediatra— es que no se trate de un problema de salud, sino todo lo contrario: un signo de que el sistema defensivo del niño está aprendiendo a funcionar.

Cuándo hay que preocuparse

El escenario cambia cuando las infecciones dejan de ser leves o se repiten con demasiada frecuencia. Galán advierte que conviene acudir al pediatra si el menor presenta neumonías reiteradas, meningitis, sepsis o más de tres episodios de otitis o amigdalitis bacterianas con fiebre alta en pocos meses. En estos casos, puede ser necesario realizar un estudio más completo para descartar problemas inmunológicos.

La especialista recomienda a las familias llevar un pequeño registro de las infecciones del niño: "Apunta la fecha, los síntomas, si hubo fiebre y si fue necesario ir al médico. Con el cansancio y las noches sin dormir, los detalles se olvidan, y esa información puede ser muy útil para valorar su evolución".

Hábitos que ayudan a prevenir enfermedades

Aunque no se pueden evitar todos los virus, Galán insiste en que ciertos hábitos ayudan a reducir el riesgo de contagio:

Lavarse las manos con frecuencia

Cubrirse al toser o estornudar con el codo

Ventilar las habitaciones

Mantener una dieta equilibrada y un buen descanso

Pasar tiempo al aire libre

No automedicar

Tener las vacunas al día

"Los virus no entran por los pies"

Uno de los mitos más extendidos entre padres y abuelos es que los resfriados se deben a caminar descalzos o al frío. Galán lo desmiente tajantemente: "Las infecciones respiratorias se contagian por las secreciones de una persona enferma, al toser, estornudar o hablar. Los virus viajan de mano a mano, no del suelo al pie".

El frío, aclara, no provoca directamente mocos ni fiebre, aunque sí puede debilitar las defensas naturales de la nariz y facilitar la infección. Por eso, más que abrigar en exceso o evitar los pies descalzos, la clave está en ventilar bien, mantener buenos hábitos de higiene y recordar que cada catarro es, en realidad, una lección para el sistema inmune.