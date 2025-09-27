Lucía Galán, pediatra: "Se estima que prácticamente toda la totalidad de los adultos con una vida sexual activa entran en contacto con el VPH"

El virus del papiloma humano (VPH) se ha consolidado como una de las infecciones de transmisión sexual más extendidas en todo el mundo. Se calcula que prácticamente todos los adultos con vida sexual activa entran en contacto con él en algún momento. La magnitud de este dato, subrayada por la pediatra Lucía Galán en un vídeo compartido en TikTok junto a la ginecóloga y experta en VPH Mapi Cano, sitúa la prevención como elemento clave. En este escenario, la vacunación emerge como la herramienta más eficaz para reducir riesgos presentes y futuros.Un virus que "convive" con la vida sexual.

En un vídeo publicado en TikTok, la pediatra Lucía Galán —conocida en redes como @luciamipediatra— abordó la cuestión junto a la ginecóloga Mapi Cano, especialista en este virus. La pediatra señaló: "Se estima que prácticamente toda la totalidad de los adultos con una vida sexual activa entran en contacto con el VPH". El dato refleja el alcance real del virus, que se transmite con gran facilidad y que, pese a su frecuencia, sigue siendo desconocido para buena parte de la población.

Cano puntualizó que no todos los tipos de VPH son iguales. Mientras algunos se consideran de bajo riesgo y están asociados principalmente a verrugas genitales, otros son de alto riesgo y pueden derivar en lesiones precancerosas y en tumores, como el de cuello uterino o el de orofaringe. En este escenario, la vacunación emerge como la herramienta más eficaz para reducir riesgos presentes y futuros.

Un virus de alta prevalencia y múltiples riesgos

El VPH está compuesto por más de un centenar de variantes. Algunas son de bajo riesgo y suelen causar verrugas genitales, mientras que otras son de alto riesgo y pueden derivar en lesiones precancerosas y distintos tipos de cáncer: cuello uterino, vulva, vagina, ano, pene u orofaringe.

Según explicó Galán, la mayoría de las infecciones desaparecen de manera espontánea gracias al sistema inmune, pero un porcentaje persiste y puede originar complicaciones graves. De ahí la importancia de la detección precoz mediante pruebas como la citología o el test de VPH, que permiten identificar alteraciones celulares antes de que evolucionen.

La vacuna: no solo para la infancia

En el vídeo, Cano lanzó una aclaración que desmonta un mito muy frecuente: la vacuna frente al VPH no está reservada únicamente a la población infantil. Aunque la máxima eficacia se alcanza cuando se administra antes del inicio de la vida sexual, los adultos también pueden beneficiarse de la inmunización: "Es segura y eficaz".

"Vacunarte en la edad adulta puede reducir el riesgo de nuevas infecciones por tipos de VPH que aún no hayas contraído. Aunque hayas tenido contacto con el virus previamente, la vacuna sigue siendo valiosa para prevenir complicaciones en el futuro", explicó la especialista.

La ginecóloga recordó, además, que el hecho de mantener una pareja estable no implica que la recomendación desaparezca. "Aunque lleves años en la misma relación, la recomendación no cambia: vacúnate", insistió.

Prevención y salud pública

El mensaje de las especialistas apunta a una conclusión clara: la vacunación es un acto de prevención que protege hoy y puede marcar la diferencia mañana. Los programas públicos de inmunización en España ya incluyen a niñas y niños en edad escolar, lo que contribuye a reducir la circulación del virus. Sin embargo, Cano subrayó que los adultos también forman parte de la ecuación.

Diversos estudios internacionales han demostrado que las vacunas son seguras y eficaces en mayores de edad, y que la inmunización reduce la aparición de nuevas infecciones y, con ello, el riesgo de desarrollar lesiones relacionadas.

Mitos y barreras

La conversación también sirvió para desterrar creencias erróneas. Uno de los mitos más extendidos es que la vacuna solo protege si nunca se ha tenido contacto con el virus. En realidad, aunque no elimina infecciones previas, sí protege frente a los tipos que aún no han sido contraídos.

Otra idea equivocada es que la infección por VPH se asocia exclusivamente a mujeres. La evidencia científica confirma que también afecta a hombres y que puede causar diferentes cánceres en ellos.

El preservativo, aunque útil, tampoco garantiza una protección total. El virus puede transmitirse por contacto con áreas genitales no cubiertas, por lo que el uso de preservativos debe complementarse siempre con la vacunación.

Un mensaje para todas las edades

La afirmación de Galán, al señalar que prácticamente todos los adultos entran en contacto con el VPH, refuerza la necesidad de abordar este virus desde una perspectiva de salud pública y de prevención individual. La vacunación se presenta como la vía más efectiva para reducir riesgos, junto al cribado y al seguimiento médico.

El mensaje que dejaron Galán y Cano en su intervención puede resumirse en una idea: frente al VPH, la respuesta es siempre sí a la vacuna. Protegerse hoy, con información fiable y medidas preventivas, es lo que marcará la diferencia en la salud del mañana.