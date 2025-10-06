José María Sánchez, pescadero: "Para disfrutar de un choco frito blandito, mételo en el congelador antes"

El choco frito es uno de los grandes símbolos de la cocina andaluza, pero también una de las recetas más traicioneras: si no se acierta en la preparación, el resultado puede ser un bocado duro y correoso. Un pescadero sevillano, José María Sánchez, se ha hecho viral en Instagram al compartir un truco sencillo que marca la diferencia: meter el choco fresco en el congelador antes de freírlo.

El vídeo tiene mucho gancho porque además de dar el truco definitivo para que los chocos queden perfectos, anteriormente, Sánchez explica cómo reconocer si se tiene entre manos un choco fresco y de calidad o, por el contrario, uno elaborado que nunca dará buen resultado, por mucho esfuerzo que se ponga en la cocina.

Cómo saber si un choco es fresco

La primera clave está en la textura. Según detalla el pescadero, el choco bueno "es un poco duro al principio, pero termina rompiendo. Eso es signo de que es fresco". Si, en cambio, la mordida resulta demasiado blanda y gomosa, la pieza es elaborada. Y ahí está el problema: aunque se intente cocinar de mil formas, nunca quedará como se espera.

"Si la mordida es blanda y un poco gomosa, es elaborado. Y por mucho que le hagas, siempre será de mala calidad", resume en el vídeo.

El truco para que quede tierno

Una vez garantizada la calidad del producto, llega el consejo que ha despertado más interés: la congelación. José María Sánchez lo explica con claridad: "Si quieres que un choco fresco te salga blandito, tienes que congelarlo antes de freírlo".

El frío rompe las fibras del interior y hace que, en la fritura, la textura sea mucho más tierna y jugosa. Este procedimiento, añade, no solo funciona con el choco, sino también con calamares, pulpo o cualquier otro cefalópodo.

Si sigue duro, no es culpa tuya

El pescadero lanza además un mensaje que ha calado entre los usuarios: si, después de congelar el choco y freírlo bien, el resultado sigue siendo duro, la culpa no está en la cocina. "Si después de eso sigue duro, la culpa es de la calidad del choco, no tuya", sentencia.

Un clásico andaluz con truco

El choco frito forma parte del recetario más popular de Andalucía. Es habitual en las terrazas, en los bares y en las mesas familiares. Conseguir que salga en su punto no depende solo de la sartén o del aceite, sino también de conocer secretos como el que ahora corre de móvil en móvil gracias a las redes sociales.

El vídeo de José María Sánchez ha servido para recordar que detrás de los platos más sencillos suele haber pequeños gestos que lo cambian todo. En este caso, basta con pasar el choco fresco por el congelador para disfrutar en casa de una fritura más tierna, más jugosa y con todo el sabor del sur.