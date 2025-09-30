Isabel Pantoja en el punto de mira: ¿Dónde está la fortuna de más de 40 millones de euros que le dejó Paquirri?

El 26 de septiembre de 1984, el mundo del toreo y la farándula vivió un golpe duro: la muerte de Francisco "Paquirri" Rivera, tras una cornada mortal en la plaza de toros de Pozoblanco. Desde entonces, un tema ha reaparecido con periodicidad en los medios: la herencia que dejó el diestro y el papel que jugó en ella su viuda, Isabel Pantoja. ¿Qué pasó con aquella fortuna que, según algunas reconstrucciones, podría estar hoy valorada en más de 40 millones de euros?

Herencia, reparto y desencuentros

Según el programa El precio de… (emitido por Telecinco), la herencia de Paquirri fue valorada en más de mil millones de pesetas en el momento de su fallecimiento, cuando era considerado ya una de las fortunas más notables del país. El testamento obligaba a repartir esos bienes entre su primera esposa, Carmina Ordóñez; su entonces esposa, Isabel Pantoja; y sus hijos. Pero los desacuerdos fueron evidentes desde el inicio.

La periodista Sandra Aladro desveló en el programa la gran ambición de la tonadillera. "Isabel lo quería todo para ella". La tensión entre todos los miembros beneficiaros de la fortuna del torero era tal que cada parte estuvo en habitaciones separadas cuando llegó el momento de firmar la herencia. Era el litrado el que debía trasladarse de una sala a otra para evitar que se produjese algún encontronazo entre las diferentes partes allí reunidas.

Ninguno salió completamente conforme, aunque Isabel Pantoja logró quedarse con una de las piezas más simbólicas: la finca de Cantora, un bien que ha marcado su vida pública desde entonces. Otra curiosidad que ha generado polémica es un reloj propiedad de Paquirri. Durante el velatorio —relata el programa—, Isabel lo obsequió a su hermano y no habría dado peso a que ese objeto también formaba parte del patrimonio de los hijos del torero (Fran, Cayetano y Kiko).

Otro de los puntos de desencuentro entre la familia de Paquirri e Isabel Pantoja fue el no cumplimiento de lo que se leyó en el testamento del torero. Este quería que cuando sus hijos cumpliesen 23 años se les repartiera a partes iguales todo lo que había en América y eso "tampoco se cumplió", afirmó Sandra Aladro.

El reloj de Paquirri en manos de Agustín Pantoja

Durante la emisión del programa se hablaron de varios temas y uno de los más sorprendentes fue el del reloj de Paquirri que acabó formando parte de la colección personal de Agustín Pantoja, el que fuera su cuñado. Según contó Antonio Rossi, la cuestión fue así: "Fíjate cómo era que de cuerpo presente Paquirri, Isabel Pantoja se cree propietaria de todo y le da el reloj a su hermano, y además alardeó. Y la familia de Paquirri se dio cuenta. Y le daba igual que ese reloj fuera parte de la herencia de los tres hijos del torero", afirmó el periodista.

Una herencia valorada en más de 40 millones de euros

La fortuna de Paquirri era una de las más destacadas del país y es que el torero había conseguido llegar a lo más alto, pero sus hijos no tendrían la oportunidad de poder heredar lo que les correspondía debido a cómo se ejecutó el reparto de la herencia del gaditano. Una estimación revelada en el documental es contundente: Isabel Pantoja se habría quedado con aproximadamente la mitad de la masa hereditaria.

"De esa fortuna, tras repartirse la herencia, Isabel Pantoja se quedó aproximadamente con la mitad. Si venimos a 40 años después estaríamos hablando de una fortuna cercana a los 40 millones de euros", desveló la periodista Sandra Aladro.

Después de tantos años aún no se sabe en qué se ha gastado la tonadillera todo el dinero que heredó de su matrimonio con el torero, perolo cierto es que los problemas que ha tenido posteriormente y su supuesta codicia han terminado llevándola a la cárcel tras su relación con Julián Muñoz y su implicación en la 'Operación Malaya'.