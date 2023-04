La imagen de la Semana Santa que ha dado la vuelta al mundo de una madre de Sanlúcar

Finalizada la Semana Santa, los recuerdos audiovisuales toman fuerza entre los cofrades al recordar lo vivido. Entre todas las fotografías, ha destacado la viralización de una imagen especial que tiene como protagonista a una mujer amamantando a su bebé.

María Rodríguez, hermana de la Hermandad de El Cautivo de Sanlúcar de Barrameda es la protagonista de la fotografía realizada por José Jiménez Jiménez, el pasado Jueves Santo. En el camino de vuelta a la sede y tras realizar su estación de penitencia, María posó junto a su hijo Alan. Sentada en una silla colocada justo delante del paso de palio de los titulares de la Cofradía, con María vestida aún con la túnica, el capirote y el antifaz, colocó entre sus brazos a su hijo, Alan, alimentándose por uno de los pechos de su madre.

Aunque puede parecer una casualidad, la realización previa de esta fotografía ha estado premeditada por el fotógrafo desde hace años. “Hace 4 años que llevaba pensando en esta foto, cuando una compañera de trabajo tuvo a su primer hijo y le dio el pecho delante del cortejo del Cautivo. En aquella ocasión no pudo ser, pero ella en su momento me dijo que quería que hiciéramos esa foto y cuando me enteré de que había tenido el segundo hijo, se lo propuse”, comentó José Jiménez en el periódico La Vanguardia.

En apenas minutos, ambos protagonistas prepararon la escena. Cuando ya no quedaba nadie en la Iglesia, e instantes antes de que el mayordomo apagase la candelería, Jiménez le pidió que esperara unos minutos para hacer la foto de la forma más natural posible. En ella quisieron reivindicar el papel más activo de las mujeres durante la celebración de la Semana Santa y, del mismo modo, normalizar la lactancia materna sin importar lugar, momento u hora en el que poder realizarlo con naturalidad y respeto.

Una bella estampa que cuenta, además, con una motivación y recuerdo especial para parte de su familia. Tal y como ha confesado María en Canal Sur, la foto se la debía a alguien muy especial como era su abuela paterna, quien fue durante décadas hermana de la hermandad. "Mi abuelo es fundador de la hermandad y mi abuela estaba aquí todo el día. Ella dio de mamar aquí a todos sus hijos, incluido mi padre. Hubo alguna vez alguien que le llamó la atención diciéndole que lo estaba haciendo en la casa del Señor. Tanto mi abuelo como mi abuela decían que si había algo cierto era que Jesús fue el primero en tomar teta de la mamá", comentó.

"La foto tiene fuerza, y seguramente guste en el nicho de fotografía cofrade que nos movemos, que es muy pequeño, pero no pensamos que esto a nivel mundial se iba a ver", reconoce el autor de la imagen. La fotografía, subida a su perfil oficial de Twitter e Instagram, cuenta con más de 208.800 visualizaciones, 1.422 me gusta y cientos de comentarios felicitando al fotógrafo por el buen trabajo realizado.