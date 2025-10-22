Los huevos han subido hasta un 26% en octubre en las principales cadenas de distribución

Corren malos tiempos para las tortillas y los huevos a la flamenca. No es el apocalipsis ni nada parecido pero no hay compra del mes que se escape sin pasar por delante del estante en el que el consumidor tiene que plantearse si llevarse los huevos grandes o medianos, ya que, en casos como éste, el tamaño sí que importa.

Pero algo ha venido a distorisionar la lista de la compra y, en esta ocasión, se refiere a un alimento que no puede faltar en ningún frigorífico ni en ningún refugio que hubiera que tener en cuanta para una emergencia de las muchas que se vaticinan y se esperan para los años venideros, a la espera de que sean los Simpson los que avisen en alguno de sus capítulos.

En esta ocasión ha sido FACUA-Consumidores en Acción la que ha puesto el grito en el cielo y ha detectado a principios de octubre subidas de precios de hasta el 26% en los huevos a la venta en las grandes cadenas de distribución del país, el alimento básico que más se ha encarecido en el último año. Esta conclusión se extrae del estudio realizado por la asociación en el que analiza la evolución de los precios de 62 tipos de huevos de diferentes tamaños, marcas y formatos.

De media, este alimento básico se ha encarecido un 12,5% en las últimas semanas y ya se ha detectado en fechas recientes subidas paralelas de precios en los supermercados en otros productos básicos como el aceite de oliva o las leches.

Los huevos lideran las subidas interanuales

FACUA también ha analizado la variación interanual de precios de una veintena de categorías de alimentos básicos. Los huevos son el alimento que más ha aumentado de precio en el último año (un 31% de media).

Los limones, por su parte, cuesta actualmente un 22,4% más que hace un año, mientras que el encarecimiento de las peras conferencia ha sido del 18,6% en este mismo periodo. También ha registrado un aumento de precio significativo las cebollas (un 16,1%), las uvas blancas sin pepitas (un 16,1%), los ajos (un 10,2%), el aceite de girasol (un 9,7%), las manzanas golden (un 8,9%), el brik de leche entera (un 5,7%), los macarrones (un 2,8%), las naranjas (un 2,0%), el arroz redondo (un 1,7%), la harina de trigo (un 1,4%), los champiñones laminados (un 0,9%) y las lechugas iceberg (un 0,6%).

De los productos analizados por FACUA, el litro de aceite de oliva es el producto que más ha bajado de precio en el último año pero también es bueno recordar que se convirtió en uno de los artículos de alimentación que más subió el año pasado. En concreto, lo ha hecho de media un 44,0%. Por su parte, las patatas acumulan una bajada del 9,3%, las zanahorias del 2,1% y las lentejas pardina del 0,7% en los últimos 12 meses.