Hallan una piedra misteriosa en estas aguas de la Bahía de Cádiz

Un vídeo de TikTok se ha viralizado y es que un gaditano ha puesto la Bahía de Cádiz en el punto de mira de los amantes de la arqueología. El usuario conocido en redes como @andresbarbarota mostró el hallazgo de una roca que le había llamado poderosamente la atención. Tanto por su forma como por su diseño.

"Objeto claramente trabajado por el hombre hallado en los Corrales de Rota. ¿Será una piedra fenicia, romana, moderna o incluso del atalantis? ¿Alguien sabe su origen y su uso?", se preguntaba de su vídeo en TikTok.

Un descubrimiento viral

El corralero muestra directamente la piedra que ha encontrado y enseña los detalles que tiene, como las líneas que la recorren y demás peculiaridades del objeto. Andrés afirma que se trata de una piedra pesada y que no es habitual. "De vez en cuando se encuentran en los corrales algunas piedras que son un tanto curiosas", afirma.

"Es una piedra muy pesada, es un rectángulo y además tiene unas marcas que son líneas que corren por todas las caras del rectángulo. ¿Alguien tiene idea de qué podría ser?".

Este vídeo se convirtió en viral y miles de usuarios no tardaron en apoyar el contenido y además comentar qué pensaba que era ese objeto tan diferente que mostraba a cámara Andrés.

Una revelación de peso

A los pocos días, este mismo corralero aprovechó la ocasión para reunirse con otro colega y volver a inspeccionar la piedra y desvelar así el misterio. Tras explicar algunas de las sospechas de los usuarios en redes sociales afirmó que se trataba de un contrapeso de un cabecero de trasmallo.

El trasmallo es una red de pesca que está compuesta por paños superpuestos y que necesita en su parte inferior unos plomos o pesos para mantenerse estirada.

Este contrapeso bloqueaba la red del trasmallo desde abajo, tensándola y permitiendo que funcione correctamente en el fondo marino. Por lo que esta piedra que algunos pensaban que podría ser de una época fenicia no tiene nada que ver.

Tradición y patrimonio en los corrales de Rota

Los corrales de pesca de Rota forman parte del patrimonio cultural de la zona. Construidos sobre la franja intermareal, estos muros de piedra permiten aprovechar el vaivén de las mareas para capturar peces, crustáceos y otros animales marinos.

Declarados Monumento Natural de Andalucía, son estructuras antiguas —no está claro si su origen es fenicio, romano o árabe— que aún hoy se usan por corraleros locales.

Además, los corrales son más que una técnica de pesca: albergan un ecosistema rico, con al menos 26 especies de peces y cerca de 96 taxones de invertebrados.

Para los corraleros, este descubrimiento no tiene connotación arqueológica, pero sí resalta la importancia de su oficio. El hecho de que estos objetos sigan presentes demuestra la vida real de las redes de trasmallo y el uso continuo de equipamiento tradicional