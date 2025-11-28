Hacienda y Bizum para autónomos y particulares: Hay que declararlos en estos casos

Los pagos con Bizum forman parte de nuestra rutina diaria desde hace tiempo. Saldar pequeñas dudas generadas en reuniones de comidas con amigos y familiares o pagar en comercios por este sistema de pago se ha convertido en la tónica habitual. También se ha convertido en un método de pago profesional. Toda una serie de circunstancias cada vez más extendidas que no pasan desapercibidas para Hacienda, que desde que se popularizó este medio de pago vigila con atención el comportamiento de los contribuyentes.

En el caso de actividad profesional, el Real Decreto 253/2025, que entra en vigor el 1 de enero de 2026, aclara bien todas las dudas. Obligará a bancos y plataformas a informar mensualmente a la Agencia Tributaria de todos los movimientos financieros. Así pues, conviene tener las cosas muy claras para evitar problemas con la administración recaudatoria. Consejos tanto si eres autónomo como si no.

Bizum entre particulares

No hay obligación de declarar los Bizum ocasionales entre particulares, siempre que no haya ánimo de lucro ni superen los 10.000 euros al año. Sin embargo, si son frecuentes los movimientos o transacciones porque desempeñes una actividad económica o ganancia patrimonial, como por ejemplo, el cobro de alquileres, has de declararlos, sea cual sea su importe.

Bizum y autónomos

Los autónomos pueden cobrar a través de Bizum, que puede resultarles un método de pago más cómodo que una transferencia bancaria o un TPV. Sin embargo, hay que declarar los Bizum. Todo lo que se cobre a través de ellos por una actividad profesional se debe declarar y respaldarse por una factura válida

Requisitos para autónomos

Para cobrar por bizum debes seguir una serie de condiciones:

Emitir factura: Debe ser una factura para cada cobro con todos los datos fiscales obligatorios, esto es, NIF, descripción, IVA, IRPF si es el caso, etc.

Debe ser una factura para cada cobro con todos los datos fiscales obligatorios, esto es, NIF, descripción, IVA, IRPF si es el caso, etc. Incluirlo en la contabilidad : Debes anotarse en el libro de ingresos como cualquier otro cobro. En consecuencia, debe reflejarse en los modelos tributarios trimestrales.

: Debes anotarse en el libro de ingresos como cualquier otro cobro. En consecuencia, debe reflejarse en los modelos tributarios trimestrales. Separa tu vida personal de la profesional: Para evitar malentendidos con Hacienda, es importante tener un número de teléfono y una cuenta bancaria para uso profesional y otra, personal.

Para evitar malentendidos con Hacienda, es importante tener un número de teléfono y una cuenta bancaria para uso profesional y otra, personal. Declara los ingresos en el IRPF: Lo cobrado por Bizum se suma a tus rendimientos de actividad económica.

¿Controla Hacienda el bizum?

De momento, Bizum no da cuenta de cada operación individualmente. Sin embargo, en la actualidad, los bancos deben informar cuando registran movimientos superiores a 10.000 euros anuales.

No obstante, a partir del 1 de enero de 2026, con la entrada en vigor del Real Decreto 253/2025, la cosa cambia. Esta norma obliga a las entidades financieras a informar mensualmente de todos los cobros por Bizum efectuados por autónomos y empresas, al margen de su importe.