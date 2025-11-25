Hacienda aclara cuánto dinero hay que declarar por un décimo premiado de la Lotería de Navidad

El 22 de diciembre llega con ilusión para todos los españoles y es que el Sorteo de Navidad brinda cada año esperanza a todos los que desean un futuro mejor y poder tener un poco más de desahogo económico.

Lo que muchos se preguntan es ¿qué cantidad de dinero se lleva la Agencia Tributaria si se tiene un décimo premiado? La respuesta dependerá de la cantidad con la que haya sido agraciada la persona afortunada.

Hacienda resuelve las dudas para todos aquellos que se planteen cuánto deben pagar una vez que vayan a cobrar el décimo premiado. Solo debe pagar impuestos el dinero que exceda los 40.000 €. En los casos más altos, como "El Gordo", Hacienda se queda con una parte significativa del premio, aunque los agraciados siguen cobrando una cifra muy elevada.

¿Qué parte del premio está sujeta a impuestos?

Según la normativa vigente, los primeros 40.000 € de cualquier premio están exentos. Solo la cantidad que supere esa cantidad tributa, y la retención aplicable es del 20 %.

Por ejemplo, si alguien gana El Gordo de Navidad con un décimo valorado en 400.000 €, se restan los 40.000 exentos, y los 360.000 € restantes tributan al 20 %. Eso significa que Hacienda retiene 72.000 €, y el ganador se lleva finalmente 328.000 € netos.

No solo El Gordo está sujeto a retención. También los premios segundo y tercero que superan la barrera de los 40.000 € tienen que tributar.

En el segundo premio, el décimo vale 125.000 €. De esos, 85.000 € tributan, por lo que Hacienda retiene 17.000 €, y el afortunado se queda con 108.000 €.

En el tercer premio, con 50.000 € por décimo, se retienen 2.000 €, quedando 48.000 € para el ganador.

Cuartos y quintos premios, así como pedreas, reintegros o aproximaciones, no tributarán, porque sus importes por décimo están por debajo de los 40.000 €.

Principales premios en la Lotería de Navidad

Este 22 de diciembre se repartirán una gran cantidad de millones de euros entre miles de afortunados.

El Gordo (Primer Premio) : 4 millones de euros por serie (400.000 euros por décimo).

: 4 millones de euros por serie (400.000 euros por décimo). Segundo Premio : 1,25 millones de euros por serie (125.000 euros por décimo).

: 1,25 millones de euros por serie (125.000 euros por décimo). Tercer Premio : 500.000 euros por serie (50.000 euros por décimo).

: 500.000 euros por serie (50.000 euros por décimo). Cuartos Premios : 200.000 euros por serie (20.000 euros por décimo). Se reparten dos cuartos premios.

: 200.000 euros por serie (20.000 euros por décimo). Se reparten dos cuartos premios. Quintos Premios : 60.000 euros por serie (6.000 euros por décimo). Se reparten ocho quintos premios.

: 60.000 euros por serie (6.000 euros por décimo). Se reparten ocho quintos premios. La Pedrea: 1.000 euros por décimo. Se reparten 1.794 premios de esta categoría.

¿Hacienda hace el cobro el directamente?

Los premiados no deberán hacer ninguna gestión para poder tributar lo que debe a Hacienda. El cobro del premio ya incluye la retención automática: la entidad gestora (Loterías y Apuestas del Estado) aplica la retención al abonar la cantidad, por lo que el ganador recibe directamente la parte neta que le corresponde.

Además, los premios de lotería no se incluyen en la base imponible del IRPF, lo que significa que no afectan a la declaración de la renta.

No obstante, sí que habrá que declarar los ingresos que genere ese importe si se invierte: los intereses bancarios o rendimientos posteriores sí que hay que declararlos en la declaración de la renta.