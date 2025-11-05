Gabriela, camarera en Noruega: "Aquí me pagan a 20 euros la hora y si trabajo un domingo me pagan un 40% más"

“Aquí me pagan a 20 euros la hora y si trabajo un domingo me pagan un 40% más”. Así resume Gabriela, una joven española afincada en Noruega, las condiciones laborales que disfruta desde que decidió emigrar en busca de un mejor salario. En un vídeo publicado en TikTok, donde acumula miles de visualizaciones, la joven explica cómo es trabajar de camarera en el país nórdico, cuánto gana al mes y qué parte de su sueldo se queda Hacienda.

Gabriela llegó a Noruega con un objetivo claro: ahorrar todo lo posible. Por eso intenta hacer el máximo de horas semanales, aprovechando los turnos de tarde, los festivos y los fines de semana. Su salario base ronda los 20 euros por hora, aunque los domingos o los días especiales la tarifa sube un 40% más, una práctica habitual en la hostelería noruega.

Hasta 3.500 euros mensuales trabajando a jornada completa

Tal y como detalla en su vídeo, los ingresos mensuales varían según las horas trabajadas y los pluses que se apliquen, pero puede llegar a cobrar unos 3.500 euros al mes si encadena varias semanas completas de trabajo. "Depende mucho de la cantidad de horas y de si haces festivos o domingos, pero se puede ganar bastante bien", comenta.

En Noruega, los salarios en hostelería son más altos que en otros países europeos, y los trabajadores disfrutan de condiciones más reguladas y estables, incluso en empleos temporales. Además, la mayoría de los clientes dejan propina, aunque de una forma muy diferente a la que se ve en España.

Las propinas van directamente en nómina

Gabriela explica que en Noruega las propinas se incluyen directamente en el pago con tarjeta, una práctica generalizada en el país. Esto significa que el dinero extra no se entrega en efectivo, sino que se suma a la nómina del trabajador. "Está bien porque te aseguras de recibirla, pero tiene una parte negativa: al ir en nómina, también pagan impuestos", aclara.

De hecho, las retenciones en Noruega son elevadas. A Gabriela le aplican una retención del 25% sobre su salario bruto, una cifra que considera alta, pero asumible teniendo en cuenta el poder adquisitivo del país. "Aunque descuentan mucho, el sueldo sigue siendo muy bueno. Y aquí la vida es cara, pero si ahorras bien, te compensa", comenta en su vídeo.

Un destino atractivo para quienes buscan ahorrar

La joven afirma que está contenta con su nuevo destino de trabajo y afirma que aunque el clima es duro, le compensa económicamente vivir en Noruega. Con su ritmo de trabajo actual, Gabriela consigue ahorrar una cantidad significativa cada mes, algo que le resultaba imposible en España.

"Mi idea es quedarme una temporada, ahorrar lo máximo y luego decidir qué hacer", concluye. Su testimonio se suma al de otros españoles que han encontrado en el norte de Europa una oportunidad laboral mejor remunerada, aunque con sus propias exigencias y sacrificios.

Cada vez más jóvenes optan por destinos como Noruega o Dinamarca para mejorar su situación económica, atraídos por salarios altos, estabilidad laboral y condiciones más justas, aunque conscientes de que el coste de vida y los impuestos son también más elevados.