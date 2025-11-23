Así es la finca rústica que se vende por más de 3.500.000 euros en la Bahía de Cádiz

Una joya histórica del siglo XVIII acaba de salir al mercado en la Bahía de Cádiz por 3.590.000 euros. Se trata de una espectacular finca rústica ubicada en El Puerto de Santa María que combina historia, modernidad y una ubicación estratégica a solo unos minutos de Jerez de la Frontera, su aeropuerto y el propio centro del municipio portuense.

El precio y las característica del cortijo lo convierten en una de las propiedades más exclusivas de la zona y es que todo aquel que busque un edificio con historia y muchas oportunidades, tiene la ocasión de visitar esta finca.

Un cortijo que es original de 1718

La finca destaca por su impresionante cortijo original de 1718, una construcción histórica que ha sido reformada respetando su esencia tradicional. El inmueble ofrece 1.300 metros cuadrados construidos y 1.200 útiles distribuidos en una sola planta, lo que facilita la accesibilidad y potencia la amplitud de los espacios.

Los interesados tienen la posibilidad de disfrutar de todos los elementos ya prestablecidos en la casa o si prefieren pueden hacer una reforma para así adaptarlo a su gusto, estilo y necesidades.

Cuenta con 15 habitaciones y 9 baños, entre ellos cinco apartamentos independientes equipados con cocina y baño propio. Esta distribución convierte la finca en una opción muy atractiva tanto para pensar en un hotel o finca turística como para celebración de eventos.

Los pasillos amplios y el gran salón con cocina integrada, adornado con columnas de piedra, generan un ambiente elegante y acogedor que mantiene el carácter original del cortijo sin renunciar al confort actual.

Fusión entre lo tradicional y lo contemporáneo

Uno de los grandes atractivos de la finca es la armonía entre la arquitectura tradicional y las áreas pensadas para el disfrute al aire libre. La propiedad cuenta con patios interiores, porches, una alberca tipo piscina y jacuzzi, todo orientado al sur para aprovechar al máximo la luz y las temperaturas de la zona.

Desde estos espacios se pueden contemplar vistas panorámicas a la campiña jerezana, al perfil de Cádiz, a la propia Bahía y hasta al Puente de la Pepa, uno de los iconos más reconocibles del litoral gaditano. Un escenario que añade valor paisajístico y emocional a la experiencia de vivir o invertir en este enclave.

Una finca con mucho potencial

La finca se extiende sobre una enorme parcela de 300.000 metros cuadrados —equivalentes a 30 hectáreas— donde conviven áreas de bosque, zonas de recreo y 5 hectáreas dedicadas al viñedo. Las variedades palomino y vijiriega, tradicionales en la zona, ofrecen un potencial añadido para quienes quieran destinar parte del terreno a la producción vitivinícola o a actividades enoturísticas.

El terreno, parcialmente vallado, cuenta con agua corriente, electricidad y todas las comodidades necesarias para su funcionamiento inmediato. También dispone de plaza de garaje, chimenea, trastero y certificado energético en trámite.

Un precio acorde a su exclusividad

El precio fijado para esta finca rústica es de 3.590.000 euros, con un coste aproximado de 2.762 €/m². Una cifra elevada, pero coherente con la amplitud, el valor histórico, la localización privilegiada y las posibilidades de explotación que ofrece.