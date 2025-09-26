Fiesta del Turronero en Sevilla para inaugurar por todo lo alto el nuevo centro comercial Entrenasas

El Turronero ha vuelto a dejar su sello en una fiesta en Dos Hermanas. El empresario de Ubrique celebró este jueves 25 de septiembre la inauguración de un nuevo centro comercial en Sevilla, en concreto en el barrio de Entrenúcleos, en Dos Hermanas. Y el evento contó con todos los alicientes de las celebraciones que tienen al Turronero como organizador: unos 500 invitados, espectáculo de fuegos artificiales, música, churros con chocolate para todos e incluso sorpresas para conmemorar una inversión de 56 millones de euros en la localidad sevillana.

Bertín Osborne, el ex jugador del Real Madrid, Raúl González, Luis Figo, Los del Río, el torero Juan José Padilla y Francisco Rivera Ordóñez, Carlos Latre, Laura Gallego y Juan Peña fueron algunas de las caras conocidas que en la noche del jueves acompañaron al Turronero en la fiesta inaugural del centro comercial Entrenasas.

El Turronero, en el centro de la imagen, durante la inauguración de Entrenasas. / @pacorodriguezdh (alcalde de Dos Hermanas)

Otras fiestas destacadas del Turronero

Que el Turronero sabe de montar fiestas fue algo que ya quedó en evidencia durante el bautizo de sus nietos en Jerez. En aquella ocasión fueron 1.200 invitados pero para su cumpleaños, en el verano de 2023, el empresario ubriqueño invitó al doble de personas: 3.500 en total., convirtiendo la celebración en uno de los eventos centrales durante aquellos días en la capital hispalense.

El Turronero alquiló para la ocasión al Ayuntamiento de la ciudad un espacio del Palacio de Congresos en Fibes para tres días y se llegaron a fletar hasta siete 'jets' privados para que pudieran asistir muchas de esas caras conocidas, que venían de fuera de nuestras fronteras.

Nacido en Ubrique en 1963, José Luis López Fernández comenzó a trabajar en una empresa de asistencia en carreteras para luego pasar a una compañía de seguros. En Jerez empezó a ser conocido durante los últimos años de Pedro Pacheco en la Alcaldía y durante el mandato que estuvo al frente de la Delegación de Urbanismo (por entonces era la Gerencia Municipal de Urbanismo). No en vano, participó como intermediario de algunas de las grandes transacciones urbanísticas de aquella época. No obstante, ha realizado y realiza negocios inmobiliarios por todo el país y ha diversificado su actividad con negocios comerciales, alimentarios y sanitarios.

En 2015, el empresario ubriqueño creó la Fundación López Fernández, por la que canaliza sus acciones filantrópicas, de las que presume sin ambages. La Fundación señala que está centrada en ayudar a asociaciones de su pueblo, así como de la comarca, organiza comidas benéficas y ofrece ayuda a las personas que lo necesiten. De hecho, suele ser habitual que reciba peticiones en sus oficinas de Ubrique.

También es conocido porque algunos de sus eventos familiares han trascendido por el número de invitados y por la presencia de numerosos famosos en ellas. Fue el caso del bautizo de dos de sus nietos, que reunió en el hotel Montecastillo a numerosos artistas, políticos y empresarios. Una década antes hizo lo mismo con la boda de su hija, celebrada en Ubrique.

Entrenasas, el nuevo centro comercial del Turronero

Entrenasas es la gran apuesta comercial para la expansión de Dos Hermanas, impulsada por José Luis López Fernández a través de la empresa López Real Inversiones 21. Esta gran superficie será la primera opción de compra para más de 100.000 personas, aunque su área de influencia se extenderá a todo el área metropolitana de Sevilla y su provincia. Tras una inversión de 56 millones de euros, Entrenasas generará alrededor de 350 nuevos empleos directos e indirectos en el municipio de Dos Hermanas.

Entrenasas cuenta con dos supermercados dentro del complejo. El primero, Lidl, pertenece a la primera fase del proyecto y funciona ya desde el año pasado. El otro es Cash Fresh, del Grupo MAS. En hogar, estan Action, Dormity y Muebles 1 Click; y en moda y calzado, Skechers, Pepco, Kik, Xti y Zappas. El centro comercial tiene también una tienda de mascotas (Mascotas Ávila), una óptica (Multiópticas), una peluquería (Morgan's Barber Shop) y una tienda de bricolaje (Variety).

Entre las novedades que llegan a Sevilla, se encuentran Rossman, una cadena de belleza, moda y droguería; así como el restaurante buffet de comida japonesa Sushisom. En la parte de ocio, destaca Sould Park, con un local de 2.400 metros cuadrados que se convertirá en el epicentro del entretenimiento familiar, con bolera, colchonetas y máquinas recreativas. También habrá un gimnasio de la cadena Fitness Park.