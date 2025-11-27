Esta es la fecha de la súper luna de diciembre: la última del año 2025

El calendario astronómico aún guarda un evento destacado antes de despedir el año: la última Luna Llena de 2025, que además será la última superluna del año. El fenómeno alcanzará su punto máximo a las 00:14 horas del 5 de diciembre, ofreciendo un espectáculo especialmente brillante y de mayor tamaño aparente que otras lunas llenas recientes.

¿Por qué se llama Luna Fría?

La Luna Llena de diciembre es conocida tradicionalmente como Luna Fría o Luna de las Noches Largas, una denominación popular en el mundo anglosajón. El nombre hace referencia a las bajas temperaturas propias del mes y a la duración de las noches, que alcanzan su máxima extensión del año.

En algunas ocasiones, este plenilunio coincide con el solsticio de invierno, el día más corto del año, lo que ha cargado al fenómeno de simbolismo y tradición en diversas culturas.

Cómo y dónde observarla

La superluna podrá contemplarse desde la tarde del 4 de diciembre hasta la madrugada del día 5. Para disfrutarla en su máximo esplendor, se recomienda mirar hacia el este al caer la tarde, cuando aparece por el horizonte, y hacia el oeste en las horas previas al amanecer, siguiendo el mismo recorrido aparente que realiza el Sol.

La observación variará según la ubicación geográfica. En el hemisferio norte, la luna alcanzará su punto más alto del ciclo, mientras que en el hemisferio sur se mantendrá más cerca del horizonte debido a la posición extrema de su órbita en este periodo.

Aun así, factores como la nubosidad podrían dificultar la visibilidad. También conviene recordar que, aunque la Luna parece más grande al salir o ponerse, la luz del cielo impide apreciar todos sus matices con tanta nitidez como en plena noche.

Una oportunidad que tardará en repetirse

Quienes disfruten de este fenómeno deberán aprovecharlo: la próxima superluna no llegará hasta noviembre de 2026. La combinación de su mayor altura, visibilidad prolongada y cercanía orbital convierte a la Luna Fría de diciembre en uno de los acontecimientos astronómicos más esperados del año.