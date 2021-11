Las familias españolas compran ya de manera online el 43% de los regalos para sus hijos

Las familias españolas realizan ya el 43% de las compras de regalos para niños y niñas de forma online, lo que ha contrarrestado el descenso de las ventas en las tiendas físicas.

Las principales razones que motivan esta elección son la comodidad de recibir los juguetes en casa o el trabajo, en un 51% de casos; porque se pierde menos tiempo (42%), o porque consideran que el producto es más barato que en la tienda física (42%). los clientes aluden también a la pandemia, ya que la compra en línea permite evitar aglomeraciones y no hay que prestar atención a las precauciones por Covid-19 (35%).

Así se desprende de la 31 edición de la Guía AIJU 2021-2022, que ha realizado un estudio entre 644 familias con hijos de entre 0 y 12 años a nivel nacional para analizar los cambios que se están produciendo en el momento de la compra de juguetes tras la pandemia.

El estudio destaca cuatro tipologías de familias respecto a la compra de juguetes. La puramente física, que supone el 27% de compradores y se caracteriza por comprar más del 90% de productos para niños en tiendas físicas. La mixta-online, que supone el 34% de los compradores y compra la mayor parte de productos para niños en tiendas online.

También habla de la mixta-física que supone el 30% de los compradores y compra la mayor parte de productos en tiendas físicas (50%-89). Y, finalmente, la pura online que representa el 9% de los compradores y se caracteriza por comprar el 90% de productos o más online.

Los juguetes que representan una mayor compra online son de primera infancia (60%), disfraces y complementos (59%), juguetes tecnológicos y electrónicos (54%). Los juguetes que se han comprado en mayor medida en tienda física han sido peluches (87%), vehículos en miniatura (83%), juguetes de aire libre (82%) y mini figuras/mini muñecas (80%).

El trabajo destaca además cómo la compra online se caracteriza por un menor número de compras no planificadas o por impulso. En las tiendas físicas se dan en un 79% de casos y un 21% en la compra online. El mercado online también ha incrementado la compra de juguetes de segunda mano. El 18% de familias ha comprado juguetes de segunda mano en webs o apps tipo Wallapop.

Una de las mayores preocupaciones de los fabricantes de juguetes y el comercio online es la venta de "productos copia", ya que en muchas ocasiones no han pasado los necesarios estudios de seguridad y pueden suponer un peligro para los niños. En este sentido, el 12% de las familias asegura comprar copias de juguetes y un 13% no está segura de si los juguetes que compra son copias o no.

La venta online ha provocado además, lejos de democratizar las ventas, una concentración aún mayor. El 89% de familias ha realizado sus compras de juguetes online a través de Amazon o webs de importación tipo Aliexpress (23%), hipermercados y grandes superficies (20%) y jugueterías online (12%).