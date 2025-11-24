Expertos descubren una nueva especie de dinosaurio en un vómito fosilizado

El mundo está de enhorabuena y es que se ha producido un hallazgo sorprendente que da un vuelco a la comprensión de la vida prehistórica. Dentro de una masa de vómito fosilizado, los científicos lo llaman regurgitalite, se han identificado restos de un nuevo pterosaurio filtrador, una especie nunca antes vista. El descubrimiento se relata en un estudio reciente publicado en la revista Scientific Reports / Nature.

Un trozo de roca con un gran secreto

Los investigadores hallaron la masa fosilizada en la Formación Romualdo, un estrato rocoso de la cuenca de Araripe en Brasil, conocido por su extraordinaria conservación de fósiles. Al analizarla, vieron que no era un simple bloque de roca: contenía fragmentos de mandíbulas aplastadas de pterosaurios filtrador, así como restos de peces.

Vómito fosilizado con restos de del pterosaurio filtrador / Scientific Reports

Los autores del estudio interpretan que esta concreción proviene de un regurgitalite, es decir, los restos de una regurgitación prehistórica que se solidificó con el tiempo.

Una nueva especie: un reptil volador en transición

El nuevo pterosaurio ha sido bautizado como Bakiribu waridza. Su nombre proviene de palabras del idioma Kariri, indígenas de la zona: "bakiribú" significa "peine" y "waridzá" "boca", en referencia a su dentición tan peculiar.

Este reptil volador pertenecía al grupo Ctenochasmatidae, conocidos por sus adaptaciones para filtrar el agua y capturar organismos pequeños. Bakiribu tenía mandíbulas muy alargadas y hileras densas de dientes en forma de "cepillo", parecidos a un peine.

Según los autores, sus rasgos dentales son intermedios entre otras especies más antiguas y otras más especializadas, lo que ayuda a reconstruir cómo evolucionaron estos reptiles voladores.

¿Qué comía y quién lo devoró?

En este gran descubrimiento se encontraron restos de al menos cuatro peces dentro del vómito fosilizado, además de los restos del pterosaurio filtrador. Esto da una idea de que el depredador que regurgitó era probablemente un animal con una dieta piscívora, muy posiblemente un dinosaurio espinosaurio, un terópodo que ya se sabe vivía en esa misma región.

Los investigadores apuestan a que el dinosaurio que devoró al Bakiribu waridza fue un espinosáurido, aunque no pueden confirmarlo con seguridad. Los científicos creen que primero el depredador tragó a los pterosaurios, pero su estructura ósea (especialmente los huesos de la mandíbula con dientes densos) pudo haberle generado molestias, provocando la regurgitación junto con los peces más recientes en su estómago.

El descubrimiento de Bakiribu waridza abre una ventana nueva al mundo del Cretácico: no solo pone nombre a una especie desconocida, sino que también arroja luz sobre las relaciones entre depredadores y presas hace unos 110 millones de años y en ecosistemas muy distintos de los habituales de estos reptiles alados.