Un experto en microbiota intestinal avisa sobre los cambios que se producen en el cuerpo al tomar café a diario: "Reduce la inflamación y el estrés oxidativo"

El café es una de las bebidas más consumidas en todo el mundo y forma parte de la rutina diaria de millones de personas. Su capacidad para despertar y aportar energía resulta incuestionable, pero los investigadores señalan que sus efectos no se limitan a la cafeína. En los últimos años, distintos estudios han demostrado que el café es mucho más que un estimulante: tiene un impacto directo en la salud intestinal, en la inflamación del organismo y en la prevención de enfermedades.

Uno de los expertos que más ha profundizado en este campo es Tim Spector, epidemiólogo británico y referente internacional en microbiota intestinal. Sus investigaciones han puesto de relieve que consumir café a diario no solo está asociado a una mejor función cognitiva y mayor vitalidad, sino también a beneficios que alcanzan al microbioma, la diversidad bacteriana del intestino y procesos clave como la inflamación o el estrés oxidativo.

Un impulso para la microbiota intestinal

Spector destaca que quienes toman café de forma habitual suelen presentar un microbioma más diverso, lo que se traduce en mejor salud digestiva y mayor resistencia frente a enfermedades metabólicas. La explicación se encuentra en la fibra soluble que contiene el café: una taza filtrada aporta alrededor de 1,5 gramos, el equivalente a comer una mandarina.

Esa fibra se convierte en alimento para bacterias beneficiosas, como la Lawsonibacter, vinculada a un intestino sano. De esta forma, el café no solo activa el organismo, sino que también nutre a las comunidades microbianas que juegan un papel decisivo en la digestión, el metabolismo y la respuesta inmunitaria. "Los bebedores de café tienen un microbioma intestinal más diverso que los no bebedores de café", afirma el experto.

Polifenoles y efectos antioxidantes

Más allá de la fibra, el café aporta una cantidad considerable de polifenoles, compuestos vegetales que actúan como antioxidantes naturales. Estos ayudan a reducir la inflamación y a frenar el estrés oxidativo, dos procesos que favorecen el envejecimiento y el desarrollo de enfermedades crónicas.

Aunque añadir leche al café puede disminuir ligeramente la concentración de polifenoles, el balance sigue siendo positivo. Según Spector, el consumo regular de entre dos y cuatro tazas diarias ofrece efectos protectores para la mayoría de personas, siempre que se tenga en cuenta la tolerancia individual a la cafeína. Otras de las bebidas que destaca como saludables son el té verde y el matcha.

Beneficios más allá del intestino

El impacto del café no se limita al sistema digestivo. Numerosos estudios relacionan su consumo moderado con una mejora del estado de ánimo, la concentración y la memoria a corto plazo, así como con una reducción del riesgo de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer o el Parkinson.

También se han observado efectos protectores frente a determinados tipos de cáncer, especialmente el de hígado y el de mama. Para Spector, todo ello convierte al café en una bebida con un valor añadido que trasciende el mero hábito matutino.

Precauciones necesarias

Pese a sus ventajas, el experto advierte de que no todo el mundo reacciona igual al café. La sensibilidad a la cafeína puede provocar ansiedad, insomnio o palpitaciones en algunas personas. Asimismo, quienes sufren problemas digestivos como gastritis o reflujo pueden notar un empeoramiento de los síntomas.

Por ello, Spector recomienda adaptar el consumo a las características personales y, en caso de patologías previas, consultar con un profesional sanitario antes de incrementar la ingesta.

El café, tomado con moderación y dentro de una dieta equilibrada, puede convertirse en un aliado de la salud intestinal y general. Contribuye a mejorar la diversidad microbiana, reduce la inflamación y protege frente al desgaste oxidativo, además de favorecer el estado de ánimo y la prevención de enfermedades.

En palabras de Spector, lo importante es entender que detrás de cada taza hay algo más que un simple chute de energía: se trata de una bebida con un efecto directo sobre el organismo que conviene valorar desde una perspectiva más amplia