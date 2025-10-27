Así es el exclusivo cortijo que se vende en la Sierra de Cádiz por más de 2 millones de euros

A los pies del Parque Natural de Grazalema, en uno de los parajes más espectaculares de la Sierra de Cádiz, se levanta una de las propiedades rurales más exclusivas del mercado inmobiliario andaluz. Se trata del cortijo Las Rosas de Santa Ana, una finca de más de 100.000 metros cuadrados que se vende por más de dos millones de euros y que representa la unión perfecta entre tradición, confort contemporáneo y naturaleza.

Un cortijo de estilo andaluz con encanto y carácter propio

El inmueble principal, con 1.700 metros cuadrados construidos, ha sido completamente restaurado respetando la esencia de la arquitectura tradicional andaluza. Fachadas encaladas, tejas árabes y patios interiores se combinan con un diseño interior elegante y funcional que aporta calidez sin renunciar a la comodidad moderna.

La finca se articula en torno a dos patios, uno de ellos junto a la piscina, rodeado de naranjos y cítricos que llenan el ambiente de aromas y color. En el edificio principal destacan un amplio salón-comedor con chimenea, una cocina con acceso directo al patio y cinco dormitorios distribuidos en dos plantas, todos ellos con una cuidada decoración que mezcla materiales nobles y estilo rústico refinado.

Vistas panorámicas, viviendas independientes y un molino rehabilitado

El conjunto incluye además dos viviendas independientes, actualmente en explotación turística, lo que permite obtener rentabilidad sin renunciar a la privacidad. Estas casas cuentan con acceso propio y están totalmente equipadas, ideales tanto para alojar a invitados como para destinarse al turismo rural de alto nivel.

Uno de los elementos más singulares de la propiedad es su torre mirador, desde la que se disfrutan vistas panorámicas sobre los olivares y el paisaje de la Sierra gaditana. También sobresale un molino rehabilitado y habitable, que añade carácter y ofrece posibilidades de ampliación o nuevos usos residenciales o turísticos.

Vida al aire libre y sostenibilidad

El cortijo está diseñado para disfrutar del entorno y la vida al aire libre. Dispone de piscina con solárium, barra exterior, baño junto a la zona de baño, barbacoa, cenador y un espacio chill-out rodeado de vegetación. Además, la finca cuenta con pozo propio, lo que garantiza autonomía hídrica y sostenibilidad en el mantenimiento de jardines y zonas de cultivo.

Entre sus instalaciones destacan también un huerto ecológico, invernadero y amplias zonas de recreo y servicio, todo ello orientado a un estilo de vida tranquilo, autosuficiente y en conexión con la naturaleza.

Ideal para amantes del mundo ecuestre

La finca está especialmente pensada para los apasionados de la vida ecuestre. En sus terrenos se ubican once cuadras para caballos, pistas de trabajo y tres naves de servicio, además de una gran nave comedor con cocina profesional, cámara frigorífica y porche cubierto, ideal para eventos o celebraciones rurales.

Privacidad, comunicación y entorno natural privilegiado

Aunque ofrece absoluta privacidad, la finca mantiene una excelente conexión con Jerez de la Frontera, Sevilla, Málaga y Granada, además de los pueblos blancos de la Sierra de Cádiz, como Zahara de la Sierra, Grazalema o El Bosque.

En conjunto, Las Rosas de Santa Ana se presenta como una propiedad única: un refugio rural de lujo donde la arquitectura andaluza, la vida ecuestre y la sostenibilidad se integran en un entorno natural privilegiado. Un cortijo que redefine el concepto de exclusividad en pleno corazón de Andalucía.