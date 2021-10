El 40% españoles afirma no estar satisfecho con su vivienda

La vivienda es un pilar fundamental para la inclusión social de las personas. Contar con una vivienda que reúna las condiciones mínimas adecuadas de habitabilidad, sea económicamente asequible y esté situada en un entorno seguro constituyen elementos básicos para cubrir las necesidades de calidad de vida y bienestar de las personas. Aun así, en España siguen existiendo viviendas con deficiencias que no permiten garantizar el bienestar y la calidad de vida de sus residentes.

En el año 2020, el 40% de los españoles afirmaba no sentirse satisfecho con su vivienda, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Si comparamos estos datos con los datos obtenidos en 2019, podemos observar que se ha incrementado un 50% los españoles que afirman no sentirse satisfechos con su vivienda. Entre los principales problemas que hacen que no se sientan satisfechos con su vivienda destacan las incidencias con los ruidos, que afectan hasta al 22,1% de los usuarios; los problemas derivados de la delincuencia, sufridos por el 14,1% de los encuestados, o los relativos a contaminación y otras afecciones ambientales, que soportan el 12% de la población. La escasez de luz natural es otro de los problemas que impactan en hasta el 10,8% de los españoles.

Consejos para resolver estos problemas

En el caso de los problemas con el ruido, la plataforma para la mejora del hogar habitissimo recomienda atender a las ventanas en primer lugar, y comprobar que están bien selladas. Por otro lado, recomiendan que las ventanas sean de PVC mejor que de aluminio, pues aíslan mejor los ruidos. “Lo ideal es que además sean de doble cristal y con distinto espesor para evitar que se propaguen las ondas sonoras”, explican los expertos de habitissimo. La opción más económica, en el caso de no poder invertir en sustituir las ventanas, es optar por cambiar únicamente los cristales para aumentar su grosor a un mínimo de 6 milímetros.

En el caso de que los ruidos procedan del interior de la vivienda, la mejor alternativa es instalar un falso techo con cámara de aire, pues es una intervención que se realiza en poco tiempo y acabará con esta incómoda molestia. Otra alternativa más económica es la pintura con base de látex y agua, capaces de crear una membrana que absorbe y reduce el ruido. “La mejor alternativa para acabar de forma definitiva con el ruido es contar con unas buenas ventanas, pero, para los presupuestos más ajustados, este tipo de pinturas no son una mala opción”, indican desde habitissimo.

Para hacer frente a los problemas de la falta de luz, asumiendo la importancia que esta tiene para regular el organismo y el estado de ánimo de los convivientes en la vivienda, desde habitissimo animan a los usuarios a apostar por la luz natural, eliminando tabiques y uniendo espacios en aquellos casos que sea posible. “El coste medio de tirar un tabique puede variar notablemente según el material del que esté hecho y, sobre todo, si se trata de una pared simple o un muro de carga. El precio medio de la demolición de una pared simple puede situarse alrededor de 10€–12€/m², sin incluir trabajos de albañilería posteriores”. Sin embargo, para los presupuestos más ajustados, recomiendan optar por los juegos de iluminación con lámparas para minimizar el problema. Entre otras ideas, apuestan por una iluminación que permita enfatizar distintas partes de la estancia, para lo que las lámparas de techo hacen una buena función.

Por último, hay que tener en cuenta que, los edificios en nuestro país son los responsables del 40% de la demanda de energía y del 36% de las emisiones de CO₂. Además, cada hogar español emite una media de 0,64 kilogramos de CO₂ al día, lo que equivale a la emisión de 12,5 toneladas de gases con efecto invernadero al año. Para reducir la contaminación de la vivienda, los expertos apuntan de nuevo hacia las ventanas. Y es que, según explican, “unas ventanas con criterio eco nos darán más confort en la vivienda y además nos permitirán ahorrar en energía, pues podemos reducir el consumo en calefacción y aire acondicionado entre un 30% y un 40%”.

Además, a la hora de ser respetuosos con el medioambiente, lo ideal es adquirir electrodomésticos con buena calificación energética, pues “cuanto más eficiente sea el aparato, mejor será no solo para el planeta, sino también para el bolsillo a final de mes”, al tiempo que recomiendan optar por materiales eco y reciclables para no perjudicar al medioambiente cuando finalicen su vida útil. “Los materiales más respetuosos con el medio han sido siempre la piedra y la madera, pero no perdamos de vista el corcho, también sostenible y que está de moda esta temporada, por lo que, apostando por él, lo hacemos también por las tendencias y el respeto a la sostenibilidad”, añaden desde habitissimo.