Después de casi un siglo, Radio Nacional de España dejará de emitir en Onda Media: así será el futuro de la radio pública

La radio clásica marcará en este 2025 el fin de una era. El 31 de diciembre será el momento de decir adiós a una tecnología anticuada en la actualidad para saludar a una radio digital en DAB+, un despliegue que tal como refiere el grupo RTVE responde a la "necesidad de adaptación a la realidad del progreso tecnológico europeo, en donde la mayoría de los países están avanzando hacia la digitalización de sus redes de radiodifusión sonora". Con el fin de año por tanto, Radio Nacional y Radio 5 dejarán de emitir en Onda Media (OM) después de informar a la población con una campaña especial de comunicación donde se explicarán las distintas alternativas de los oyentes para poder seguir disfrutando de la programación de estas cadenas.

Por qué cesan las emisiones en Onda Media de RNE

Las emisiones en cadenas de OM (RNE empezó en 1937) llevan un tiempo en declive, especialmente desde los años ochenta del siglo pasado, cuando se produjo un primer trasvase de oyentes desde la OM a la FM (Frecuencia Modulada), con una mayor cantidad de contenidos y una notable mejoría en el audio en comparativa. Desde entonces, el declive de la OM ha llegado a tal punto que en la actualidad sólo la escuchan apenas un 1% de oyentes.

En Europa ya hay 26 países que han apagado sus emisiones de Onda Media. En aquellos países en los que no se ha apagado, su audiencia es muy escasa e incluso en algunos de ellos, como en el caso de Italia, República Checa o Eslovenia, sus radiodifusores públicos nacionales han cesado sus emisiones.

Por otro lado, la fabricación y disponibilidad de receptores de radio nuevos con Onda Media se ha reducido de forma drástica en todo el planeta, existiendo una notable escasez que dificulta cada vez más el acceso a estas emisiones. Además, cada hay menos vehículos nuevos que incorporan recepción de Onda Media en Europa.

Cómo emitirá en 2026 RNE

Según informa RTVE, "Radio Nacional de España será un actor destacado en el despliegue de la radio digital en DAB+ en España. Una tecnología que permite ofrecer un servicio de radio en abierto y para todos más moderno que la FM, con mayor calidad, mayor oferta de contenidos y adaptado a las necesidades actuales de los ciudadanos".

"El despliegue del DAB+ representa un hito en la modernización de la prestación del servicio de la radio pública española y responde también a la necesidad de adaptación a la realidad del progreso tecnológico europeo, en donde la mayoría de los países están avanzando hacia la digitalización de sus redes de radiodifusión sonora", indican.

Hay que recordar no obstante, que tanto Radio Nacional como Radio 5 presentan en la actualidad una enorme cobertura poblacional en FM (seguirá emitiendo en este formato) así como a través de la TDT.