La desagradable sorpresa que se llevó Paz Padilla en un restaurante: cucarachas en la mesa

Una de las peores pesadillas de un comensal cuando disfruta de una comida en un bar o restaurante es encontrarse con un insecto. Eso es justo lo que le pasó a la gaditana Paz Padilla, según ha mostrado ella misma en su TikTok personal.

En un vídeo de apenas 10 segundos, se ve cómo deambulan cucarachas por la mesa. A juzgar por las imágenes, los presentes ya habían terminado de comer. Sin embargo, eso no quita que aquello fuera una desagradable y molesta sorpresa. Pues este es uno de los insectos que más fobia genera entre la población.

Pese a todo, la actriz se lo tomó con cierto humor, se le puede escuchar entre risas diciendo: "vamonos ya, he pagao". Hasta 1.283 comentarios recibió la gaditana por esta publicación, la mayoría de ella animándola a no pagar por la experiencia. Por supuesto, no pudieron faltar los testimonios de otras personas contando anécdotas similares.