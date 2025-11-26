Compartir un décimo de la Lotería de Navidad con amigos o familiares: esto es todo lo que debes de saber

Compartir un décimo en el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad es una tradición muy extendida en España, tanto familiares, como amigos, como compañeros de trabajos se animan a comprar un número en común esperando que la suerte esté de su lado en esta ocasión tan especial.

La costumbre y la tradición no tiene que ver con los posibles problemas que pueden llegar a tener los implicados en compartir el décimo si este resulta premiado y no está estipulado previamente quién participa, cuánto aporta cada persona o quién guarda el billete físico. Son muchos los expertos jurídicos y tributarios insisten cada año en la importancia de dejar constancia por escrito y seguir ciertas recomendaciones básicas.

El décimo, un documento al portador

Lo primero que debe entenderse es que el décimo es un documento al portador, lo que implica que la persona que lo conserve en su poder es considerada titular a todos los efectos. De esta forma, si el décimo es premiado, únicamente quien lo presente ante la entidad bancaria podrá cobrarlo, salvo que se demuestre que el billete fue adquirido de forma conjunta. Esta característica convierte en imprescindible dejar constancia de la participación para evitar disputas posteriores.

Crear un documento para dejar constancia de la participación

Para que no existan dudas, se recomienda elaborar un documento sencillo, pero claro, en el que se reflejen varios datos:

Identidad del depositario del décimo.

Número, serie y fracción del billete.

Fecha del sorteo.

Lista de participantes y cantidad jugada por cada uno.

Firma de todas las personas implicadas.

Además, suele aconsejarse que dicho documento vaya acompañado de una imagen nítida del décimo, enviada por un grupo común de mensajería o correo electrónico. Aunque un mensaje en WhatsApp puede servir como apoyo, los especialistas recuerdan que una simple foto sin datos identificativos puede no ser suficiente como prueba en caso de conflicto.

Recomendaciones antes del sorteo

Otra de las claves es que el pago de la participación se realice siempre antes del sorteo. Las aportaciones abonadas con posterioridad pueden interpretarse como un acuerdo informal no acreditado, algo que complica cualquier reclamación. Igualmente, debe mantenerse el décimo en buen estado y en un lugar seguro, especialmente si se custodia en un centro de trabajo o se traslada con frecuencia.

Qué ocurre al cobrar un premio compartido

En caso de que el décimo resulte premiado, lo recomendable es que todos los participantes sean identificados en el momento del cobro. De esta manera, se evita que el reparto pueda considerarse una donación encubierta, una situación que acarrearía impuestos adicionales.

Conviene recordar que los premios tributan a partir de los 40.000 euros, aplicándose un 20% sobre la cantidad que exceda ese umbral. La retención se aplica al premio en conjunto, no individualmente a cada participante, por lo que una acreditación correcta resulta fundamental para que Hacienda no considere el reparto como una transmisión patrimonial.

Problemas habituales y cómo evitarlos

La falta de acuerdo previo, la ausencia de pruebas escritas o la pérdida del décimo son los incidentes más frecuentes. También son comunes los conflictos cuando el depositario no informa de que guarda el billete o cuando se intenta modificar la participación tras el sorteo.