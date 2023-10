Los daños en las casas del temporal Aline en Cádiz: así son las coberturas de los seguros

La tarde del 20 de octubre en Cádiz resultó ser especialmente complicada en lo meteorológico por los efectos de la borrasca 'Aline'. En buena parte de los municipios se registraron caídas de árboles, desperfectos en mobiliario urbano y otras tantas incidencias. Por momentos, se registraron vientos de hasta 90 kilómetros por hora y las lluvias dejaron casi 120 litros en Grazalema.

Cada vez que un temporal de estas características llega a la provincia de Cádiz, muchas casas sufren goteras, grietas en las paredes, inundaciones de garajes y todo tipo de contratiempos. Para las familias gaditanas, esto supone un duro revés económico y tan solo queda una esperanza: el seguro del hogar.

En una nota de prensa, la Asociación Española de Consumidores (ASESCON), aclara que para que los los daños de cualquier casa estén cubiertos estos deben considerarse como "riesgo extraordinario". Estos son los provocados por fenómenos naturales tales como inundaciones, huracanes o terremotos. Por el momento, ninguna de las lluvias registradas en Cádiz tienen calificación de extraordinaria. Así que, por ahora, no se contempla una indemnización por parte del Consorcio de Compensación de Seguros.

Al margen de esto, informa ASESCON, los ciudadanos pueden tener contratadas con sus compañías aseguradoras la cobertura de daños por el mal tiempo en coches y hogares. Desde esta organización se pide a los consumidores que recopilen todas las pruebas sobre el origen y las consecuencias del daño. A su vez, piden a las aseguradoras que se aceleren los procesos de indemnizaciones y poner menos trabas a sus clientes.

Qué daños cubren las aseguradoras por desperfectos en casa tras un temporal

La cobertura de daños por fenómenos atmosféricos es una características que, normalmente, las aseguradoras no contemplan en sus servicios básicos. En caso de tenerlo incluida en la póliza, cubren roturas materiales causadas por lluvia, nieve, viento o granizo. En algunos casos, incluso filtraciones desde la fachada o el tejado del edificio.

No obstante, es importante tener capacidad de acreditar la causa-efecto del desperfecto. Pues muchas aseguradoras entienden que no cubren en caso de que los bienes no estén siendo debidamente conservados o que se traten de filtraciones paulatinas, según el comparador Acierto.com. También, en otra compañía de seguros, avisan que no se hacen cargo de la entrada de agua o la rotura ocasionada por un cierre defectuoso.

Además, muchos de los seguros incluyen una cláusula en la que su actuación está contemplada en caso de que en la localidad se hayan superado los 40 litros por metro cuadrado en una hora.