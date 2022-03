Las claves para ahorrar agua en casa

Este 22 de marzo se celebra el Día Mundial del Agua. Una jornada que se conmemora desde que se acordara en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo que tuvo lugar en Río de Janeiro (Brasil) del 3 al 14 de junio de 1992.

De esta forma, este día sirve a la ciudadanía para que se conciencie ante un bien escaso que hay que cuidar, además de hacer hincapié en el difícil acceso que en muchas partes del mundo tienen al agua potable.

Por este motivo, y más si cabe en los actuales tiempos de sequía que estamos sufriendo en la provincia de Cádiz (a pesar de lo lluvioso que está siendo el actual mes de marzo), con una especial afectación en las reservas que existen en los pantanos gaditanos, es necesario que la ciudadanía se conciencie en la necesidad de ahorrar agua para no mitigar aún más una situación que ya está siendo complicada, algo que se puede agravar si regresa el fantasma de las restricciones.

Ante esto, es necesario conocer algunas medidas que los ciudadanos pueden tomar en su propios hogares para ahorrar agua. La OCU ha publicado en su página web una serie de recomendaciones para gastar menos agua.

Una de ellas para por colocar en los grifos una serie de dispositivos que permitan la reducción del consumo. Uno de ellos es la colocación de limitadores de caudal, que pueden llegar a conseguir un ahorro de hasta el 50%. También existen aireadores o perlizadores que mezclan el aire con el agua, de forma que da la sensación que el chorro de agua es más abundante. También se pueden colocar en el grifo interruptores del caudal a partir de un detector de presencia o un temporizador para controlar la cantidad de agua que sale según su uso. Por último, otro dispositivo interesante para ahorrar agua es un limitador de recorrido para el mando del grifo, lo que permite que no se abra al completo.

Una medida muy eficaz es comprobar si un grifo es derrochador. Para ello, si en 30 segundos salen más de cuatro litros, este dispositivo no es eficiente, por lo que habría que optar por su sustitución o colocar alguno de los dispositivos citados anteriormente.

El resto de medidas para ahorrar agua ya dependen de las rutinas de cada persona. Así, y aunque parezca de perogrullo, la acción más eficaz para no derrochar este bien preciado es cerrar el grifo. Por ello, en acciones tan normales como afeitarse, enjabonarse o lavarse los dientes, es vital que permanezca cerrado y solo se abra cuando sea indispenable.

Otro hábito con el que se ahorra agua es ducharse en vez de bañarse, ya que en un baño se gastan unos 200 litros, mientras que en una ducha de cinco minutos se usan 50 litros.

También se puede ahorrar agua no usando el WC como papelera. Asimismo, no se deben tirar toallitas no degradables, ya que pueden producir atascos en la red de saneamiento.

En cuanto a los electrodomésticos del hogar, se debe optar por aquellos que sean más eficientes tanto en el consumo de energía como en el de agua. Asimismo, se deben usar cuando estén llenos.

Además, por ejemplo, se recomienda que la vajilla se lave mejor en el lavavajillas que a mano al gastarse mucha menos agua. Asimismo, hay que revisar las instalaciones del hogar para detectar posibles fugas e intentar reutilizar todo el agua posible que se haya usado para, por ejemplo, fregar o regar las plantas. También se puede ahorrar agua cocinando al vapor o con microondas, o usando un sistema de riego automatizado por goteo para regar un jardín, además de recomendarse que se planten especies autóctonas.

Al igual que en los grifos, también se pueden instalar dispositivos en el inodoro para gastar menos agua. Así, existen modelos con doble pulsador para controlar la cantidad de agua que se utiliza. También se puede colocar un limitador de descarga.