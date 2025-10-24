Los cinco pueblos más pobres de Cádiz

La provincia de Cádiz vuelve a mostrar fuertes contrastes económicos entre sus municipios. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre la renta neta media por hogar correspondientes a 2023, la diferencia entre el pueblo más rico y el más pobre supera los 15.000 euros al año. Mientras San Roque lidera la clasificación con 38.428 euros, Torre Alháquime ocupa el último puesto con 22.814 euros, lo que lo convierte en el municipio con menor renta de toda la provincia.

Torre Alháquime, el municipio con menor renta media

Con poco más de 800 habitantes, Torre Alháquime registra la renta neta media más baja de Cádiz, 22.814 euros por hogar. Este pequeño pueblo de la Sierra, situado entre Olvera y Setenil de las Bodegas, se enfrenta desde hace años a la despoblación y a un tejido económico muy limitado, basado principalmente en el sector agrícola y en servicios locales. Su posición refleja las dificultades de los municipios rurales para atraer inversión y mantener población activa.

Algar, San José del Valle, Algodonales y Bornos, por debajo de los 25.000 euros

El segundo y tercer municipio con menor renta son Algar, con 24.513 euros por hogar, y San José del Valle, con 24.021 euros. Ambos comparten una realidad similar: una economía local dependiente del campo y de empleos estacionales, con una parte importante de la población activa trabajando fuera del término municipal.

A ellos se suman Algodonales (24.194 euros) y Bornos (24.712 euros), que completan el listado de los cinco pueblos con menor renta de la provincia. Todos ellos se sitúan en la Sierra de Cádiz, una de las zonas con menor desarrollo económico, pese a su riqueza paisajística y potencial turístico.

Una brecha que supera los 15.000 euros

Si se comparan estos municipios con los que encabezan la tabla, la brecha económica es evidente. San Roque (38.428 euros), Los Barrios (37.473) o Cádiz capital (37.427) presentan rentas medias muy superiores, impulsadas por su tejido industrial, la administración pública o la actividad portuaria.

Mapa de las rentas medias por hogar en 2023 en la provincia de Cádiz / INE

En el conjunto provincial, la renta media de los hogares gaditanos se sitúa entre los 27.000 y 28.000 euros, lo que significa que una decena de municipios está claramente por debajo de esa cifra. Las localidades serranas, junto con algunas del interior como Paterna de Rivera (25.560 euros) o Setenil de las Bodegas (25.550 euros), reflejan una mayor vulnerabilidad económica.

Factores que explican las diferencias

La estructura económica de Cádiz está marcada por una fuerte dependencia del turismo, el empleo público y el sector servicios en las zonas costeras, frente a la predominancia del sector agrario en el interior. Además, la tasa de paro sigue siendo elevada en municipios pequeños, donde hay menos oportunidades laborales y mayor envejecimiento demográfico.

El resultado es una provincia partida en dos realidades: por un lado, los grandes núcleos urbanos y turísticos con rentas más altas, y por otro, los pueblos rurales con economías más frágiles.

La desigualdad territorial, un reto pendiente

Estos datos del INE subrayan un desafío que Cádiz arrastra desde hace décadas: reducir la desigualdad territorial. La falta de empleo estable, la despoblación rural y la concentración de la inversión en las zonas costeras siguen siendo los principales obstáculos para equilibrar la provincia.

Mientras tanto, Torre Alháquime, Algar, San José del Valle, Algodonales y Bornos continúan liderando, por desgracia, la lista de los pueblos más pobres de Cádiz, símbolo de una brecha que aún está lejos de cerrarse.