‘Carga’ gaditana en estado puro: “Mira, va corriendo para coger el autobús… lo que no sabe es que el conductor soy yo”

A otras cosas puede ser, pero a cargantes a los gaditanos no nos gana nadie. La guasa propia de esta tierra aflora a la menor ocasión, pues un pequeño detalle basta para que la comedia se abra paso. Y en este vídeo de apenas 13 segundos tenemos un ejemplo perfecto de lo que es la ‘carga’ gaditana, esa que llevan por bandera artistas como el inconmensurable Antonio Reguera.

Ubiquemos la acción (homenaje). Plaza de España, frente a la rotonda de los Periodistas, ya caída la noche. Una persona corre, como todos hemos hecho alguna vez, para coger el autobús antes de que abandone su parada. Y tras él, a pocos metros, el que graba narra la jugada: “Mira, va corriendo para coger el autobús… ahí va corriendo, ¿lo ves? Lo que no sabe es que el conductor soy yo”.

Demoledor. Imposible verlo una sola vez. Y como no podía ser de otra forma, el vídeo -subido anoche sobre las 23.00 horas a Twitter acompañado de la frase ¡Corre que no llegas!- se ha convertido en viral en esta red social, con más de 10.000 reproducciones, 200 retuits y 700 me gusta.