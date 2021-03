Cádiz encabeza las sanciones en Andalucía por incumplir las medidas anti Covid durante el puente

Días festivos, medidas no tan severas, buen tiempo... todos los condicionantes animaban a no quedarse en casa durante el puente de San José, todos menos la pandemia de coronavirus, que pese a la buena evolución de las cifras en los últimos días sigue dejando un importante rastro de contagios diarios y muertes en la provincia de Cádiz. Es por ello que no conviene olvidar las medidas que aún siguen siendo necesarias para frenar al virus y que muchos, por desgracia, se siguen saltando a la torera.

Andalucía ha sido la comunidad española que más propuestas de sanción ha registrado durante los días 19, 20 y 21 de marzo por incumplir las medidas anti Covid y Cádiz en concreto ha sido la provincia donde se levantaron más actas de sanción con 500, casi una cuarta parte del total registrado en todo el territorio andaluz (2.279).

Málaga, como Cádiz otra provincia costera, presenta cifras similares con 495 propuestas de sanción formuladas por la Policía Nacional y la Guardia Civil durante el puente. Les siguen Granada (294), Sevilla (241), Córdoba (235), Almería (210), Jaén (177) y Huelva (127).

Muchas de estas propuestas, sobre todo en las grandes ciudades, están relacionadas con fiestas ilegales en pisos turísticos y otros locales, en las que no se respeta ni el aforo, ni la distancia de seguridad ni la obligatoriedad de la mascarilla.

A nivel nacional la Policía Nacional y la Guardia Civil han tramitado en este puente de San José, festivo en siete comunidades autónomas, un total de 9.539 propuestas de sanción por saltarse las restricciones impuestas por la covid-19. Madrid y la Comunidad Valenciana siguen a Andalucía como las regiones con mayor número de sanciones en este periodo.