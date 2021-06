Un cacique sin limón en El Puerto se vuelve viral en redes

La cuenta de una consumición en un establecimiento de El Puerto se ha hecho viral estos días en las redes sociales debido a la anotación que hizo el camarero que atendió la mesa sobre la indicación de uno de los comensales para su bebida.

La denuncia la ha hecho a través de su perfil en Facebook Alejandro Sánchez y se ha compartido en otros grupos de actualidad portuense.

Según este vecino, el pasado sábado 26 de junio vivió "uno de los momentos más bochornosos de mi vida. En el bar Embarcadero Puerto de Santa María, en la avenida de la Bajamar, he pedido un cubata, un cacique cola sin limón, y el camarero escribió esto en el tiket de la comanda. Qué vergüenza, qué profesionales. Ahora si queréis ir, ya sabéis lo que piensan de sus clientes"

En la imagen se puede ver la cuenta de la bebida y una anotación: "sin limón sus muertos, ya lo podría quitar con los deo el cabrón".

Evidentemente, el post ha recibido muchos comentarios desde todos los extremos. Están los que comparten la indignación del denunciante y los que no dejan pasar la ocasión para hacer la broma. También los hay que echan mucha luz al asunto. En uno de ellos, una usuaria, sin restarle importancia al tema, explica que lo que se muestra en la imagen no es un tiquet, es una comanda que la persona que le atendió escribiría en el "radionota" por hacer una gracia, para él o para la persona de la barra. Y que en circunstancias normales esa comanda no debería haber llegado nunca a manos del cliente.