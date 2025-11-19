Así sería la ayuda universal de 200 euros por crianza que estudia el Gobierno

La pobreza infantil continúa siendo uno de los grandes retos sociales del país. España mantiene desde hace años una de las tasas más altas de la Unión Europea, con entornos donde casi uno de cada tres menores vive en hogares con dificultades para cubrir gastos básicos como alimentación, ropa, suministros o material escolar.

Las organizaciones sociales llevan tiempo alertando de que esta desigualdad condiciona el futuro de miles de niños y genera una brecha que se agrava con cada crisis económica. En ese contexto, el Gobierno ha decidido dar un paso más y abrir el debate sobre una ayuda universal por crianza que aliviaría los gastos de las familias y reforzaría la protección a la infancia.

Prestación de 200 euros al mes por hijo

El Gobierno se está planteando la puesta en marcha de una prestación de 200 euros mensuales por cada menor a cargo. Este medida está vinculada a la política que pretende combatir la desigualdad y reforzar el apoyo a las familias, especialmente tras los datos recientes de pobreza infantil.

Sería un ingreso de carácter universal, lo que significa que llegaría a todas las unidades familiares, sin importar su nivel de renta, su situación laboral o su tipo de hogar.

La ayuda supondría 2.400 euros al año por hijo y, según las estimaciones manejadas por el Ministerio de Derechos Sociales, permitiría reducir de forma notable los índices de pobreza infantil.

Esta medida acercaría a España a la mayoría de los países europeos donde este tipo de prestaciones para las familias están generalizados y más que consolidados desde hace años.

El impulso político y las razones del Gobierno

La propuesta ha cobrado fuerza tras el llamamiento del Ejecutivo a alcanzar un Pacto de Estado contra la Pobreza Infantil, una iniciativa que busca el apoyo de partidos, administraciones y sociedad civil. El objetivo es situar a la infancia como prioridad política y garantizar que ningún menor quede fuera de las ayudas por no cumplir requisitos burocráticos o por falta de información.

Desde el Gobierno se insiste en que el sistema actual, compuesto por distintas ayudas condicionadas, "no llega a todos y genera desigualdad". La prestación universal aspira a convertirse en un derecho automático, sin trámites complejos ni exclusiones, y evitaría el estigma que todavía arrastran algunas ayudas asociadas a la falta de recursos.

¿Cuándo entraría en vigor?

La intención del Ejecutivo es incluir esta prestación en los Presupuestos Generales del Estado, aunque su aprobación dependerá de las negociaciones parlamentarias. Si supera ese trámite, podría ponerse en marcha a lo largo del próximo año.

Esta medida de 200 euros mensuales por hijo menor a cargo supondría un gran alivio para muchas familias que apenas llegan a final de mes y que tienen que hacer frente a los gastos que conllevar a tener uno o más descendientes a cargo. Los gastos derivados de la escolarización de los menores, alimentarlos y poder vestirlos.